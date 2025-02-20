  • Новость часаЦБ помог россиянам вернуть заблокированные на Западе 570 млрд рублей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему США начали делать России подарки
    Трамп предупредил Зеленского о риске потерять Украину
    Маск обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста
    Ответ мастеров культуры. Как СВО изменила художественную жизнь России
    Стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области
    Песков назвал падение рейтинга Зеленского «очевидной тенденцией»
    Трамп заявил о потерях Украины в 700 тыс. солдат
    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
    Генштаб: Освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину ждут репарации вместо инвестиций

    Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какой интерес Эрдогану до переговоров России и США

    Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

    9 комментариев
    20 февраля 2025, 14:24 • Новости дня

    Алиханов: Россия не ждет возвращения ушедших иностранных компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, подчеркнув, что за все придется заплатить.

    Выступая на Форуме будущих технологий, Алиханов заявил, что российская сторона не намерена приветствовать возвращение ушедших иностранных компаний с распростертыми объятиями, передает ТАСС.

    По его словам, за свое поведение все должны будут заплатить. Алиханов отметил, что российская промышленность получила огромные возможности для развития после ухода иностранных брендов, и это рассматривается как шанс для прогресса.

    Алиханов также прокомментировал планируемый запрет Европейского союза на ввоз первичного алюминия из России. Министр заявил, что он не окажет значительного влияния, поскольку Россия последние годы снижает поставки в страны Евросоюза и намерена искать замещающие рынки.

    Кроме того, министр сообщил, что в России отсутствует дефицит чипов для загранпаспортов и банковских карт. Российские производители полностью обеспечивают необходимые потребности, подчеркнул Алиханов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах форума.

    Напомним, Минпромторг отказался стимулировать возвращение иностранных брендов.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что американские компании могут вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года. Газета ВЗГЛЯД рассматривала, какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию, в том числе компании ExxonMobil и Chevron.

    18 февраля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество жителям Курской области

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Об этом лидер страны объявил на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что необходимо изыскать средства из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта.

    «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин.

    Стоит отметить, что изначально в ходе совещания глава Минфина Антон Силуанов предложил для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда – сегодня этот минимальный размер составляет 22 тыс. 440 рублей. Однако Владимир Путин задал врио губернатора области Александру Хинштейну вопрос, каков сейчас размер средней заработной платы в Курской области. Хинштейн ответил, что 64 тыс. рублей.

    «И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей», – заявил врио главы региона. Тогда Путин внес предложение повысить выплату до 65 тыс. рублей в месяц.

    Силуанов уточнил, что сейчас многие потерявшие имущество жители области получают пенсии, соцвыплаты, зарплаты и иной доход. Он спросил у президента, должны ли учитываться эти деньги при назначении выплаты в 65 тыс. рублей. 

    «Нет, мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек уже что-то зарабатывает или получает», – ответил Путин.

    «Давайте всем 112 620 жителям Курской области будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь», – сказал президент.

    Коментарии (9)
    18 февраля 2025, 09:19 • Новости дня
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    Медведев назвал атаку ВСУ на станцию КТК на Кубани укусом бешеного животного
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.

    По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.

    Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.

    Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.

    Коментарии (29)
    19 февраля 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский против США: чья возьмет?

    Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    Коментарии (0)
    18 февраля 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступавшая по атакованному Киевом трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нефть принадлежит иностранным компаниям, которые сейчас участвуют в оценке ущерба и возможности восстановления объекта, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, нефть, перекачивавшаяся по этому трубопроводу, принадлежит иностранным акционерам, поскольку КТК является международной организацией, передает ТАСС.

    «Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», – заявил президент России на совещании с правительством.

    Он также отметил, что представители иностранных компаний активно участвуют в оценке ущерба, нанесенного атакой, а также оценивают сроки и возможности полного восстановления объекта.

    Кроме того, Путин заявил, что несмотря на санкции, акционерам стоит организовать поставку необходимого оборудования, поскольку это в их собственных интересах. Глава государства подчеркнул, что акционеры сами заинтересованы в восстановлении работы объекта и смогут помочь себе, если обеспечат ремонт трубопровода.

    Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) снизилась на 30-40%.

    Коментарии (13)
    19 февраля 2025, 13:08 • Новости дня
    Лева из «Би-2» заявил о готовности купить HIMARS для ВСУ при наличии средств
    Лева из «Би-2» заявил о готовности купить HIMARS для ВСУ при наличии средств
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, признан иноагентом) заявил пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что купил бы HIMARS для ВСУ, если бы имел большие деньги.

    В разговоре с пранкерами музыкант заявил, что если бы у него были значительные финансовые средства, он купил бы партию снарядов для системы HIMARS для ВСУ, передает «Рен-ТВ».

    Также Бортник признал, что ежемесячно отправляет 5 тыс. евро в поддержку киевского режима. Он сообщил, что ранее приобрел две скорые помощи и один большой автобус для нужд Украины.

    Кроме того, Бортник отметил, что несмотря на регулярную финансовую помощь, его собственный уровень жизни остается скромным. Он подсчитал, что общая сумма его вложений в помощь украинским боевикам составила около 100 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Замоскворецкий суд Москвы доказал участие Макаревича в политической деятельности в пользу Украины. Весной 2024 года в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом музыкант, считавший, что общается с Владимиром Зеленским, выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

    Коментарии (16)
    19 февраля 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    Путин заявил, что Киев скоординировал с Европой атаку на КТК
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Петербурге, выразил мнение, что Вооруженные силы Украины не могли самостоятельно организовать атаку на станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Он отметил, что атака ВСУ на объект КТК выглядит как скоординированные с Европой действия, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Украина получает информацию от западной космической разведки.

    Путин также связал инцидент с новыми санкциями Евросоюза, добавив, что атака на КТК может привести к стабильным высоким ценам на энергоресурсы на мировых рынках, что в свою очередь невыгодно потребителям. Он упомянул, что на КТК пострадало западное оборудование, которое нельзя быстро восстановить.

    Президент отметил, что Россия получает всего «пять копеек» за транзит нефти по КТК, и вся эта нефть принадлежит американским и европейским компаниям. Путин также объяснил, что на объекте не было российских средств ПВО, так как это международный объект.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК, он призвал акционеров КТК поставить оборудование для восстановления работы, а вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию КТК является ответом на переговоры между Россией и США.

    Коментарии (6)
    17 февраля 2025, 19:07 • Новости дня
    Российский автобренд Tenet назвал линейку своих моделей

    Tenet запустит в производство кроссоверы на базе Chery Tiggo

    Российский автобренд Tenet назвал линейку своих моделей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новая отечественная автомобильная марка Tenet представит свои первые модели кроссоверов, созданные на базе автомобилей Chery, их выпуск начнется на заводе в Калуге, ранее принадлежавшем Volkswagen, сообщают СМИ.

    Первым автомобилем станет кроссовер с кодовым именем 32T, базирующийся на Chery Tiggo 7L, передают «Известия». Эта модель технически идентична текущей версии Tiggo 7 Pro Max, доступной в России с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. и роботизированной коробкой передач. Внешний вид и салон нового кроссовера также повторяют Tiggo 7 Pro Max.

    Следующая модель Tenet, получившая кодовое имя 3XT, будет аналогом Chery Tiggo 4. Она будет оснащена 1,5-литровым турбомотором с мощностью 147 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

    Третья модель, известная под кодовым названием 31T, будет похожа на Chery Tiggo 8 Pro Max. В России эта модель доступна с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым двигателем мощностью 186 л. с. с 7-ступенчатым роботом и передним приводом, а также двухлитровым двигателем мощностью 197 л. с. с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

    Напомним, группа компаний «АГР» анонсировала появление в России нового автомобильного бренда Tenet.

    Коментарии (21)
    18 февраля 2025, 12:40 • Новости дня
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    Песков: Путин готов к переговорам с Зеленским
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским, однако легитимность лидера украинского режима ставится под вопрос, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин упоминал о своей готовности вести переговоры при необходимости, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что «Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским».

    Несмотря на готовность к переговорам, Кремль обеспокоен законностью и возможностью фиксировать договоренности с Украиной.

    Песков отметил, что правомочность Зеленского как руководителя Украины может быть оспорена. «Юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению», – добавил он.

    Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

    Коментарии (29)
    18 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    Лавров назвал фейком сообщение о трехступенчатом плане по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров опроверг информацию о том, что Россия и США выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о плане из трех пунктов по Украине, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что не видел каких-либо сообщений о таком плане. Для прояснения ситуации он обратился к секретарю Марко Рубио и помощнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу. На его запрос американские представители ответили, что информация о плане является фейковой.

    Ранее репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич заявила, что Россия и США якобы выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.

    Коментарии (6)
    17 февраля 2025, 16:48 • Новости дня
    В перечень террористов и экстремистов внесли сразу 174 организации

    Росфинмониторинг внес 174 организации в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росфинмониторинг в понедельник обновил перечень террористов и экстремистов, добавив в него сразу 174 организации.

    Среди внесенных в реестр организаций оказались Конфедерация кавказского союза, Лига свободных наций, Башкирский национально-политический центр, Движение за независимость Республики Саха, Движение вольный Выборг, Сибирский батальон, Фонд новая Тыва и другие, передает РИА «Новости».

    Попавшие в этот список лица и организации сталкиваются с жесткими ограничениями. Им запрещено взаимодействовать со СМИ и размещать информацию в интернете. Также они не могут организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Это значительно ограничивает их возможности в сфере общественной и политической деятельности.

    Кроме того, им запрещено пользоваться финансовыми услугами, за исключением тех, которые необходимы для уплаты налогов, заработной платы и возмещения ущерба.

    В январе транс-женщину из Вологды арестовали по подозрению в финансировании терроризма и внесли в список террористов и экстремистов.

    Коментарии (9)
    17 февраля 2025, 18:19 • Новости дня
    Генерал-майор Росгвардии арестован в Москве за взятку

    Генерала Росгвардии Рябых арестовали за взятку в 15 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный суд Москвы арестовал экс-главу департамента Росгвардии Константина Рябых по подозрению в получении взятки в 15 млн рублей.

    Генерал-майора задержали несколько дней назад, после чего ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Рябых также был уволен с занимаемой должности.

    В сентябре бывшего начальника авиационно-технической службы Росгвардии Олега Гамаюнова арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Ранее Хамовнический суд Москвы заключил под стражу главу военно-строительного управления Минобороны Астемира Абаева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

    Коментарии (7)
    18 февраля 2025, 14:20 • Новости дня
    Захарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
    Захарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила политические элиты ЕС в русофобии и поддержке военного решения конфликта на Украине, заявив, что их поведение идет вразрез с интересами континента.

    На брифинге Захарова обвинила политические элиты Европейского союза в том, что они сорвались с цепи и отбросили нормы приличия в вопросе урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что в последние дни русофобски настроенные европейские политэлиты открыто выражают свое неприятие к возможным дипломатическим решениям кризиса. Захарова отметила, что поведение Брюсселя, делающего ставку на военное решение, противоречит истинным интересам Европы.

    Захарова также заявила, что пособники киевского режима среди европейских элит понесут ответственность за свою поддержку неонацистского режима на Украине. Она предостерегла, что их действия могут иметь серьезные последствия для самих европейских политиков в будущем. «Рано или поздно всем пособникам придется ответить за содеянное», – отметила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

    Коментарии (4)
    17 февраля 2025, 15:29 • Новости дня
    Яровая: Рособрнадзор изменит правила тестирования по русскому языку детей мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия Госдумы по миграционной политике разрабатывает более 20 новаций в законодательство, направленных на защиту жизни и здоровья граждан России, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она также сообщила, что российское правительство приняло замечания Госдумы по проекту приказа об оценке знания русского языка детьми мигрантов.

    Яровая подчеркнула, что новации будут носить взаимоувязанный и выверенный характер, способствуя созданию контура общественной безопасности, передает ТАСС.

    Кроме того, она сообщила, что российское правительство приняло замечания Госдумы по проекту приказа об оценке знания русского языка детьми мигрантов. В этой связи документ будет изменен. Яровая отметила, что на заседании комиссии руководитель Рособрнадзора подтвердил принятие всех замечаний парламента. В настоящее время ожидаются новые проекты документов, которые будут обсуждаться профильным комитетом Госдумы по просвещению.

    Ранее в Госдуме заявили, что замечания к приказу о языке для мигрантов будут учтены Рособрнадзором.

    Коментарии (6)
    19 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Киева совершить теракты против дипмиссий России в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России обвинила киевские власти в планировании терактов против российских диппредставительств в Европе, включая Германию, страны Балтии и Скандинавии.

    СВР предупредила о возможных террористических актах, которые киевские власти могут предпринять против дипломатических представительств России в Европе, передает ТАСС.

    По данным СВР, Украина рассматривает такой шаг для срыва переговоров с Москвой, если они потребуют от Киева значительных уступок. В пресс-бюро СВР подчеркнули, что вероятность атак наиболее высока в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

    В Европе, по информации СВР, с тревогой отмечают нежелание Украины идти на компромиссы и рассматриваются различные варианты, включая экстремальные меры.

    Также СВР указала, что в европейских столицах не имеется ни намека на осуждение планируемых действий Киева. Вместо этого европейские политики делают циничные выводы о необходимости повышения бдительности для предотвращения подрыва урегулирования украинского кризиса, от которого устала Европа.

    Ранее Службе внешней разведки России заявили, что европейские столицы выразили беспокойство по поводу отказа Украины идти на компромисс с Россией ради урегулирования конфликта.

    Коментарии (3)
    19 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Захарова призвала Западную Европу покаяться в реинкарнации нацизма
    Захарова призвала Западную Европу покаяться в реинкарнации нацизма
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила о необходимости признания Западной Европой своей вины в поддержке неонацизма и пересмотре итогов Нюрнбергского процесса.

    По ее словам, Западной Европе необходимо признать свои ошибки и покаяться за «реинкарнацию нацизма», передает радио Sputnik.

    Захарова указала на то, что Европа должна осознать, что оказалась в тупике, поддерживая неонацистов и поставляя оружие экстремистам.

    Она отметила, что Запад способствует распространению неонацизма как напрямую, финансируя соответствующие движения, так и косвенно, ставя под сомнение результаты Нюрнбергского процесса.

    Захарова также добавила, что политическая поддержка, оказанная Западом экстремистам, подрывает основные принципы демократии и прав человека.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Западу не удастся избежать ответственности за поддержку нацистского режима на Украине под защитой ядерного зонтика.

    Коментарии (10)
    19 февраля 2025, 23:04 • Новости дня
    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара

    Политолог Ткаченко: Путину и Трампу предстоит установить новые правила сосуществования великих держав

    Эксперт: Встреча Путина и Трампа станет важным событием для земного шара
    @ Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа лидерам предстоит обсудить множество вопросов. Это устройство многополярного мира, будущее замороженных российских активов, санкционная политика, конфликт на Украине, ситуация на Ближнем востоке, а также сотрудничество двух стран в Арктике, космосе и других сферах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно о начале подготовки встречи лидеров двух стран.

    «России необходимы конкретные практические результаты от встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Именно поэтому подготовка к переговорам должна быть субстантивной, то есть прагматичной, понятной и имеющей ясное предметное содержание. Иными словами, диалог не должен закончиться провалом, как саммит 2021 года в Швейцарии, в чем виновен лично Джо Байден», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Тогда американский президент отвлекался на странные внешние факторы. Например, в рамках разговора с Владимиром Путиным он значительную часть времени потратил на обсуждение якобы имевшего места вмешательства Москвы в выборы США. Подобный подход полностью лишает смысла формат личного взаимодействия лидеров великих держав», – полагает он.

    «Дональд Трамп в этом плане кажется человеком более надежным. А обсуждать лидерам предстоит многое. В первую очередь – правила дальнейшего сосуществования великих держав в многополярном мире. Для стабильного контакта в новых условиях потребуется отход от применения санкций в качестве инструмента политического давления. Скорее всего, будет предложена дорожная карта по постепенному отказу от предпринятых ранее ограничений», – рассуждает собеседник.

    «Не менее важная тема – сотрудничество в Арктике. Наши частные компании не могут завершить ряд проектов в сфере добычи СПГ, имеются трудности по разведке запасов в Карском море. Отчасти эти вопросы встали на повестку дня из-за разрыва контактов с Вашингтоном, однако в реализации этих инициатив могут быть заинтересованы обе стороны», – говорит эксперт.

    «Кроме того, Трамп и Путин могут обсудить сотрудничество в космосе, совместные методы стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и многое другое. Нельзя забывать и об украинском кризисе, который также будет находиться под пристальным взором двух президентов. И в этом разрезе Россию временные решения не устроят», – акцентирует он.

    «Москва давно отмечала, что необходимо достичь полноценного урегулирования конфликта. Мы уже не раз высказывали наши предложения по достижению мира. Поэтому в настоящий момент, думаю, именно США подготавливают свои предложения по данному направлению. Что конкретно предложит Вашингтон – трудно сказать», – считает собеседник.

    «В конечном счете, нарратив Трампа вокруг сложившейся ситуации состоит из двух идей: боевые действия необходимо прекращать, а расходы Штатов на Украину урезать до минимума. Эти идеи нас устраивают. Конечно, придется и поторговаться. Москва, разумеется, не будет даже слушать предложений о территориальных уступках», – добавляет эксперт.

    «Что тогда мы можем предложить? Возможно, смягчение наших позиций по каким-либо другим вопросам международной политики с целью гармонизации отношений в рамках многополярного мира. Не исключаю, что многое будет зависеть и от судьбы российских активов, которые сейчас заморожены в США», – отмечает он.

    «Таким образом, встреча Путина и Трампа станет важным событием для всего земного шара. Диалог необходимо выстраивать именно по линии Москвы и Вашингтона. Киев и Брюссель добровольно исключили себя из этих контактов еще в самом начале СВО, поэтому их отсутствие за столом переговоров стало результатом собственной недальновидной политики», – заключил Ткаченко.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи лидеров двух стран. Он отметил, что работа над переговорами будет носить конкретный и субстантивный характер. По его оценкам, некоторые международные силы могут пытаться подорвать диалог Москвы и Вашингтона.

    Песков подчеркнул важность сохранения бдительности, чтобы такие попытки не увенчались успехом. Кроме того, он рассказал о важности реанимации дипломатического потенциала между двумя странами. В настоящий момент работа посольств в обеих столицах парализована, соответственно, восстановление их привычной деятельности – первостепенная задача на пути нормализации контактов.

    Подготовка встречи, по словам Пескова, включает создание экспертных групп для обсуждения всех актуальных вопросов и восстановления полноценной работы посольств, что станет основой для дальнейшего прогресса в отношениях между странами.

    Коментарии (0)
    Главное
    Маск и сенатор США выступили за аудит американской помощи Украине
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    Politico: Фон дер Ляйен внедряет президентский стиль управления ЕС
    Адвокат рассказал Такеру Карлсону, как USAID помогла Зеленскому разрушить УПЦ
    Радикалы в Грузии жгли флаги США и оскорбляли Трампа
    Выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн рублей

    Какие нефтегазовые гиганты могут вернуться в Россию

    В РФПИ допустили возвращения американских нефтяных компаний на российский рынок. В свое время из России уходили ExxonMobil, BP, Shell, Equinor, Eni и другие. Некоторые покидали Россию враждебно, другие – с неохотой, а третьи, как ни странно, де-факто никуда не ушли. Захотят ли вернуться в Россию крупные международные компании отрасли и нужны ли они нам теперь? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина создает новый образ «победы» над Россией

    Конфликт Владимира Зеленского и Дональда Трампа продолжает усиливаться. Пока украинские чиновники критикуют нового президента США, местные газеты пытаются сформулировать новый «образ победы». Он будет заключаться в сохранении Киевом контроля над целым рядом крупных городов. Зачем офису Зеленского нужен этот нарратив и как он соотносится с будущим украинской власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России готова выбить «курский козырь» из рук Зеленского

    Как заявил президент России Владимир Путин, Вооруженные силы РФ перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника. Это не единственное важное событие на территориях, временно оккупированных ВСУ. Там назревает перелом, после которого Киев потеряет «козырь», которым хотел воспользоваться на переговорах. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему США начали делать России подарки

    Еще до переговоров с делегацией из Москвы в Эр-Рияде новая администрация в Вашингтоне сделала России несколько подарков. Если точнее, отказалась от некоторых видов информационного оружия, которое прежде использовало – и это не только USAID. Однако радоваться этим «данайским дарам» пока преждевременно – власти США ведут сложную игру. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............