Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.3 комментария
Путин поблагодарил иностранных ученых за контакты с российскими партнерами
Президент России Владимир Путин выразил признательность иностранным ученым за их решение поддерживать контакты с российскими партнерами.
«Наших иностранных друзей поблагодарить за то, что вы А – здесь, Б – продолжаете контакты со своими российскими партнерами», – сказал Путин на встрече с учеными, передает РИА «Новости».
Ранее Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.