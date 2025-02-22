При пожаре в Омской области погибли четверо детей

При пожаре в частном доме в Омской области погибли четверо детей

Tекст: Вера Басилая

Ранним утром соседи заметили дым и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС обнаружили тела детей в возрасте двух и четырех лет, а также подростков семнадцати и девятнадцати лет, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По предварительным данным, матери детей в момент пожара дома не было.

Площадь возгорания составила шестьдесят четыре квадратных метра. На месте происшествия работали пятеро пожарных с использованием трех единиц техники. Причины пожара выясняются компетентными органами.

Ранее 16-летний подросток в деревне Безгодово Пермского края помог спасти своих младших братьев и сестру из горящего дома.