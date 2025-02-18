Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.6 комментариев
Глава «Рособоронэкспорта» заявил об интересе иностранцев к «Орешнику»
Глава «Рособоронэкспорта» сообщил об интересе иностранных покупателей к комплексу «Орешник»
Иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник», сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.
Михеев заявил, что иностранные участники проявляют значительный интерес к новой российской баллистической ракетной системе средней дальности «Орешник», передает ТАСС
По его словам, специалисты в области обороны и производства вооружений активно интересуются новыми российскими технологиями, в том числе и комплексом «Орешник», и причинами его применения.
«И раз были приняты такие решения о применении «Орешника», значит, так и надо», – заявил Михеев.
Кроме того, Михеев отметил, что «Рособоронэкспорт» с 2022 года не получил ни одного доллара или евро из-за санкций против России и российской банковской системы. Однако было найдено решение в виде альтернативных схем расчетов.
Напомним, в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его, практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.
Между тем, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда его доставили из Ливии через Германию в июне 2020 года.