Глава «Рособоронэкспорта» заявил об интересе иностранцев к «Орешнику»

Глава «Рособоронэкспорта» сообщил об интересе иностранных покупателей к комплексу «Орешник»

Tекст: Вера Басилая

Михеев заявил, что иностранные участники проявляют значительный интерес к новой российской баллистической ракетной системе средней дальности «Орешник», передает ТАСС

По его словам, специалисты в области обороны и производства вооружений активно интересуются новыми российскими технологиями, в том числе и комплексом «Орешник», и причинами его применения.

«И раз были приняты такие решения о применении «Орешника», значит, так и надо», – заявил Михеев.

Кроме того, Михеев отметил, что «Рособоронэкспорт» с 2022 года не получил ни одного доллара или евро из-за санкций против России и российской банковской системы. Однако было найдено решение в виде альтернативных схем расчетов.

Напомним, в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его, практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.

Между тем, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда его доставили из Ливии через Германию в июне 2020 года.