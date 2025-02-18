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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Западная Европа парализована страхом перед США

    Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

    4 комментария
    18 февраля 2025, 08:34 • Новости дня

    Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на базе США в Калифорнии

    Tекст: Александра Юдина

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1Э» российского производства был замечен на базе Форт Ирвин в Калифорнии, куда он был доставлен из Ливии через Германию в июне 2020 года.

    Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что ЗРПК «Панцирь-С1Э» был обнаружен на территории Национального учебного центра вооруженных сил США Форт Ирвин в штате Калифорния.

    Известно, что данный «Панцирь-С1Э» был вывезен из Ливии после боев за Триполи в июне 2020 года. Военно-транспортный самолет C-17 ВВС США доставил его с аэродрома Зувара в Ливии на американскую базу Рамштайн в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о получении права на экспорт в 2024 году нескольких десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е».

    17 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии

    Политолог Ткаченко: Трамп минимизирует вмешательство Европы в переговоры России и США

    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главным итогом встречи делегаций России и США в Эр-Рияде будет сверка позиций перед следующим раундом переговоров. При этом Брюссель и Киев попытаются помешать процессу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Двусторонний диалог по Украине пройдет во вторник.

    «США в непростой ситуации. С одной стороны, они действительно намерены продвигать идею завершения военной фазы конфликта. С другой, они попытаются учесть собственные экономические интересы в части продажи вооружений Европе и Украине», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Складывается ощущение, что команда Трампа едет без плана, который устроил бы Москву, но с идеей начать обсуждение. Обе стороны выражают намерение услышать друг друга. Собственно, это и будет главным итогом данного раунда переговоров – сверка позиций перед следующей встречей», – подчеркнул собеседник.

    «Россию интересует не только конфликт на Украине, но и более широкий контекст общеевропейской безопасности», – допустил он. «При этом не стоит забывать и о позиции Европы. Учитывая итоги Мюнхенской конференции и позицию Макрона, она будет реагировать на переговоры нервно. Скорее всего, станы ЕС потребуют себе места за столом и в какой-то момент его получат», – спрогнозировал аналитик.

    «Но и в этом случае мяч останется на стороне американского президента которому предстоит минимизировать вмешательство Европы в переговорный процесс, что очень важно для Москвы. Киев же совершенно не заинтересован в таком формате переговоров, поэтому он попытаться спойлерить диалог России и США, выдвигать неприемлемые требования, делать громкие заявления и устраивать демарши», – продолжил спикер.

    «В любом случае, для Москвы вопрос легитимности Зеленского закрыт. Его присутствие в Эр-Рияде сведется к попыткам нашептать что-то американским переговорщикам вне самого процесса. Россия, вероятно, допустит его вхождение в состав украинской делегации вместе с представителями минобороны и Верховной Рады. Но подписывать итоговый документ будет, скорее всего, председатель украинского парламента», – резюмировал политолог.

    Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Также в сети также появилась информация о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф подтвердил, что делегация США направится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с Россией, отметив важность этой встречи для достижения прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

    Сообщалось, что украинская правительственная делегация тоже начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил: «Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». По его словам, на данный момент «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

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    17 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде

    Зеленский отказался признавать итоги российско-американских переговоров

    Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде
    @ Sven Hoppe/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не будет признавать результаты переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии, поскольку Киев не участвует в обсуждениях и не был осведомлен о них, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не будет признавать результаты этих переговоров, поскольку считает любые обсуждения, касающиеся Украины, без ее участия недействительными, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, его предстоящий визит в Саудовскую Аравию не связан с российско-американскими переговорами. Он отметил, что планирует обсудить ситуацию с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, чтобы узнать его мнение по поводу этих переговоров.

    Напомним, российская делегация во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым отправилась в Эр-Рияд для переговоров с США, чтобы обсудить восстановление двусторонних отношений и возможную встречу президентов России и США.

    Ранее Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

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    17 февраля 2025, 20:25 • Видео
    У Зеленского осталось три варианта действий

    Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

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    17 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США

    Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для переговоров России и США удобством для обеих сторон

    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как это устраивает обе стороны, а срочные доклады президенту России поступят при необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как она устраивает обе стороны. Президент США упоминал Саудовскую Аравию в качестве возможного места для встречи на высшем уровне, и было принято совместное решение о встрече в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    Песков отметил, что помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров смогут при необходимости передавать срочные доклады Владимиру Путину, хотя полный отчет будет представлен уже в Москве.

    По его словам, все коммуникационные возможности для передачи информации имеются, что позволяет оперативно информировать президента в случае необходимости.

    Ранее российская делегация во главе с Сергеем Лавровым и Юрием Ушаковым отправлилась в Эр-Рияд для переговоров с США относительно восстановления двусторонних отношений и возможной встречи президентов России и США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация также начала подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение между США и Россией без участия Украины.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 13:47 • Новости дня
    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд

    Политолог Скачко: Зеленский пытается использовать Трампа в своих электоральных целях

    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон разрешил украинцам присутствовать на полях переговоров России и США в Эр-Рияде, чтобы смягчить позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    «Присутствие Зеленского в Эр-Рияде – преимущественно предвыборная история. Он хочет убедить электорат, что формула: «ничто об Украине без Украины» меняется на «ничто об Украине без Зеленского». Хотя на самом деле уместнее будет строчка из песни «Арлекино» «А мною заполняют перерыв», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Впрочем, сама американская делегация может допускать общение с представителями Украины после диалога с Москвой, чтобы донести решения и корректировки в переговорных позициях, касающиеся непосредственно Киева. Не исключено и то, что Вашингтон разрешил украинцам постоять рядом со столом переговоров, чтобы смягчить позицию Европы по этому вопросу», – продолжил аналитик.

    «При этом сам Зеленский будто бы не в полной мере понимает, что его присутствие в Саудовской Аравии, где проходит встреча не президентского уровня, означает согласие с его нелегитимностью. То есть фактически он участвует просто как член украинской делегации, а не глава государства», – заметил собеседник. «Но у него и нет другого выбора, ему придется принять любой предложенный Трампом договор, несмотря на претензии на месторождения в новых регионах России», – резюмировал эксперт.

    Ранее сообщалось, что украинская делегация готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

    Сам же Зеленский сейчас находится в ОАЭ. По его словам, цели визита – обсуждение дальнейшей посреднической помощи Эмиратов в обмене пленными с Россией, а также инвестиции и экономическое партнерство.

    Также, по данным NBC, США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон. Зеленский, в свою очередь, озвучил требование к США обсудить судьбу месторождений в новых регионах России, которые Киев считает своими.

    Он также посетовал, что американский проект урегулирования пока не содержит положений о безопасности Киеву. «Если США не дадут нам гарантий безопасности, я думаю, экономическая часть договора работать не будет», – предупредил Зеленский.

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    17 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Наследный принц Абу-Даби оценил российский танк Т-90МС на выставке IDEX-2025

    Наследный принц Абу-Даби осмотрел российскую технику на выставке IDEX-2025 в ОАЭ

    Наследный принц Абу-Даби оценил российский танк Т-90МС на выставке IDEX-2025
    @ Анастасия Савиных/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян посетил российскую экспозицию на выставке IDEX-2025, где были представлены новинки вооружений, включая обновленный Т-90МС.

    На международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2025 в Абу-Даби российскую экспозицию посетил наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, сообщает ТАСС. Его сопровождали вице-премьер России Денис Мантуров, российский посол в Абу-Даби Тимур Забиров и торговый представитель в ОАЭ Андрей Терехин.

    Российская экспозиция занимает почти 1 тыс. кв. метров и включает более 40 предприятий отечественного оборонного комплекса.

    Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что вся техника, представленная на выставке, была доработана для условий боевых действий. Он подчеркнул, что российская техника привлекает внимание благодаря участию в реальных боевых действиях и способности поражать противника. Чемезов также добавил, что вооружения постоянно модернизируются на основе обратной связи от военных.

    Особый интерес на выставке вызвал танк Т-90МС, впервые демонстрируемый в обновленном облике за рубежом. Чемезов отметил, что это совершенно иное техническое решение в сравнении с моделью, представленной в 2015 году. Танк обладает мощной защитой от беспилотников, ракет и другими системами защиты, что делает его привлекательным для потенциальных покупателей.

    Кроме того, Чемезов рассказал о применении искусственного интеллекта в российских беспилотниках и бортовых системах самолетов. Он подчеркнул, что ИИ уже стал обыденностью и используется в различных наземных беспилотниках, которые перевозят грузы и раненых. Это свидетельствует о технологическом прогрессе в российской оборонной индустрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби представлен танк Т-90М, который является совершенно новой и модернизированной машиной, отличающейся от предыдущей версии. На выставке также обсудили разработку самолетов пятого поколения с партнерами «Рособоронэкспорта».

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    17 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет

    Орбан заявил о второстепенной роли ЕС на переговорах России и США о будущем мире

    Орбан: Лидеры ЕС узнают о переговорах России и США из газет
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза останутся в стороне от ключевых переговоров между Россией и США, в результате которых будет определено будущее мирового порядка, передает ТАСС.

    Он отметил, что Евросоюз потерял возможность взять инициативу в прекращении конфликта на Украине и теперь будет узнавать о будущих переговорах из газет. Глава венгерского правительства отметил, что президенты России и США могут обсудить не только вопросы Украины, но и будущее мироустройства, а также цены на энергоносители, технологии, торговлю.

    Орбан также добавил, что для европейцев особенно неприятно будет оставаться в роли зрителей этих событий, несмотря на их значимость для мировой политики.

    Ранее экс-советник президента США Фред Флейтц заявил, что европейские лидеры «впадают в истерику» из-за отсутствия на переговорах по мирному урегулированию на Украине.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах по Украине преждевременно, поскольку только начнется подготовка встречи президентов России и США в Эр-Рияде.

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    17 февраля 2025, 09:59 • Новости дня
    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины

    NBC News: Зеленский заявил, что не примет соглашения России и США без участия Украины

    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины, сообщил канал NBC News.

    Владимир Зеленский в интервью для программы Meet the Press выразил свою позицию относительно мирного урегулирования конфликта на Украине, передает NBC News.

    «Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией об Украине, никогда», – заявил Зеленский в интервью ведущей программы Кристен Уэлкер в Мюнхене.

    «Это война на Украине, против нас, и это наши человеческие потери», – подчеркнул он.

    В ходе интервью Зеленский выразил благодарность президенту США и другим американским лидерам за поддержку Украины. Однако он также отметил, что ни один мировой лидер не сможет заключить «сделку с президентом России Владимиром Путиным» без участия украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что переговоры по Украине могут состояться в Эр-Рияде 18 февраля с участием главы МИД России Сергея Лаврова и официальных лиц США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

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    17 февраля 2025, 22:11 • Новости дня
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    Ушаков: В Эр-Рияде не планируются переговоры с Украиной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На намеченных на вторник переговорах в Эр-Рияде будут представлены российская и американская стороны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние», – пояснил Ушаков в эфире «России 24», говоря о приезде в Саудовскую Аравию украинской делегации, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что других переговоров в Эр-Рияде не может быть.

    Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.

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    17 февраля 2025, 22:04 • Новости дня
    Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США

    Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров с администрацией США

    Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд для переговоров с США
    @ Артем Попов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

    Сергей Лавров и Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для участия в российско-американских переговорах, передает ТАСС.

    Правительственный борт с российской делегацией приземлился в аэропорту саудовской столицы. Переговоры между делегациями РФ и США запланированы на вторник.

    Основные темы обсуждений включают восстановление всего комплекса двусторонних отношений и подготовку к встрече лидеров. Также планируется обсудить возможные переговоры по урегулированию на Украине.

    Согласно данным телеканала CNN, делегацию США в Эр-Рияде возглавляют госсекретарь Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а также спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

    Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

    Владимир Зеленский отметил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил желание услышать мнение американских коллег на переговорах в Эр-Рияде, подчеркнув важность возобновления диалога между Россией и США по различным вопросам.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    17 февраля 2025, 11:51 • Новости дня
    Чемезов назвал Т-90М совершенно новым танком

    Чемезов заявил о новизне танка Т-90М на выставке IDEX в Абу-Даби

    Чемезов назвал Т-90М совершенно новым танком
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби представлен танк Т-90М, который является совершенно новой и модернизированной машиной, отличающейся от предыдущей версии, представленной в 2015 году.

    Танк Т-90М, представленный Россией на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби, является совершенно новым образцом, передает ТАСС.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что эта модель отличается не только модернизированными техническими характеристиками, но и внешним видом по сравнению с танком, представленным в 2015 году.

    «Это совершенно новый, модернизированный, адаптированный к военным условиям и очень хорошо себя зарекомендовавший во время специальной военной операции танк», – заявил Чемезов.

    Кроме того, Чемезов сообщил, что текущий портфель заказов Рособоронэкспорта составляет более 60 млрд долларов. Он пояснил, что это отложенный спрос, который Россия старается удовлетворить, в первую очередь, для собственной армии. «То, что появляется возможность, появляются какие-то избыточные мощности, за счет этого мы выпускаем продукцию на экспорт», – добавил Чемезов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М, который будет впервые представлен на международной выставке. Ростех назвал танк Т-90М «Прорыв» самым умным благодаря его передовым технологиям.

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    17 февраля 2025, 20:42 • Новости дня
    NYT спрогнозировала исход украинского конфликта

    NYT спрогнозировала заморозку линии фронта на Украине по итогам переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Линия фронта на Украине будет заморожена, а населенные пункты под контролем России останутся в ее управлении, что может привести к болезненным уступкам со стороны Киева, спрогнозировали американские СМИ.

    The New York Times составила прогноз, согласно которому конфликт на Украине может завершиться заморозкой линии фронта и болезненными уступками Киева. В ходе возможных переговоров Россия, вероятно, будет добиваться жестких условий, а линия соприкосновения останется замороженной, передает РИА «Новости».

    Взятые под контроль Россией населенные пункты останутся в ее управлении. Ожидается, что оставшиеся территориальные споры стороны попытаются разрешить дипломатическим путем в течение 10-15 лет. По мнению экспертов, Украина сможет вступить в ЕС, но останется вне НАТО.

    Проект мирного соглашения, предложенный учеными Кембриджского университета, предусматривает размещение до 7,5 тыс. миротворцев на линии соприкосновения. Участие этих миротворцев должно быть одобрено как Россией, так и Украиной. Киеву разрешат располагать небольшим числом иностранного технического персонала и ограничить дальность ракет до 250 км. Проект также включает положение о немедленном наложении санкций на сторону, возобновившую боевые действия, что должно сдерживать дальнейшие конфликты.

    Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, подчеркнув недоговороспособность ЕС и Британии.

    Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в намерении использовать «территориальные уступки» для этнической резни, отметив, что США играют важную роль в украинском кризисе.

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    18 февраля 2025, 02:10 • Новости дня
    Маск оценил прибытие Лаврова и Ушакова в Саудовскую Аравию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал видеозаписи с приездом главы МИД России Сергея Лаврова и помощника президента России Юрия Ушакова.

    «Вот так выглядит компетентное руководство», – прокомментировал Маск в X прибытие Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд.

    В ролике запечатлено, как с трапа самолета спускаются глава МИД и помощник главы российского государства.

    Напомним, Лавров и Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.

    Сам Ушаков пояснял, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.

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    17 февраля 2025, 18:44 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США проведут в Эр-Рияде двустороннюю встречу
    Ушаков: Россия и США проведут в Эр-Рияде двустороннюю встречу
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «Переговорить о восстановлении нормальных отношений, обсудить начало возможных переговоров по Украине, также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне», – назвал он в эфире Первого канала цель двусторонней встречи, передает ТАСС.

    Ушаков, который будет в числе представителей России на этой встрече, отметил важность определения способов начала переговоров по урегулированию украинского кризиса, добавив, что с американской стороны еще не назначен главный переговорщик.

    «Сейчас вопрос состоит в том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, потому что американская сторона еще не назначила главного своего переговорщика, который мог бы вести дела с нами», – подчеркнул помощник президента.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил желание услышать мнение американских коллег на переговорах в Эр-Рияде, подчеркнув важность возобновления диалога между Россией и США по различным вопросам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать данные российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

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    17 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Кремль анонсировал обсуждение встречи президентов России и США в Эр-Рияде

    Песков: Делегация России обсудит в Эр-Рияде подготовку встречи Путина и президента США по украинскому вопросу

    Кремль анонсировал обсуждение встречи президентов России и США в Эр-Рияде
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым отправилась в Эр-Рияд для переговоров с США, чтобы обсудить восстановление двусторонних отношений и возможную встречу президентов России и США.

    По словам Пескова, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков отправятся в столицу Саудовской Аравии для участия в переговорах с представителями США. Эти переговоры, отметил пресс-секретарь президента, назначенные на вторник, будут сосредоточены на восстановлении российско-американских отношений, передает ТАСС.

    Помимо восстановления отношений Лавров и Ушаков обсудят подготовку к возможным переговорам по украинскому урегулированию и организации встречи президентов России и США.

    Дмитрий Песков добавил, что российская делегация готова обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, если эта тема будет поднята во время переговоров. «Наши представители будут готовы обсуждать и эту тему тоже», – отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

    Ранее СМИ писали, что переговоры по Украине могут состояться в Эр-Рияде 18 февраля с участием главы МИД России Сергея Лаврова и официальных лиц США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 22:54 • Новости дня
    Лидеры ЕС в Париже не приняли решений по Украине

    Туск: Лидеры ЕС в Париже не приняли решений по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На экстренном саммите лидеров ЕС в Париже не удалось прийти к соглашению по вопросам Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на экстренной встрече лидеров европейских стран в Париже не были приняты решения по Украине. Он отметил, что такие собрания не могут принимать обязательные и окончательные решения, передает ТАСС.

    Туск подчеркнул, что необходимость переговоров о завершении конфликта на Украине лежит на Москве и Киеве.

    «Необходимо отдавать себе отчет в том, что эти переговоры должны вести между собой Россия и Украина, если они должны принести реальные эффекты», – добавил Туск.

    Туск также указал, что позиция Вашингтона будет ведущей в связи с вовлеченностью президента США в процесс. Он заверил, что Европа готова поддержать мирный процесс.

    Ранее переговоры о поддержке Украины в Париже привели к разногласиям между участниками из-за предложения отправить военных, что разделило их на два противоположных лагеря.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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