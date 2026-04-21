В России решили маркировать биографии Булгакова и Высоцкого

Tекст: Дмитрий Зубарев

Биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого попадут под обязательную маркировку согласно закону о запрете пропаганды наркотиков, передает РИА «Новости».

В Отраслевой перечень книг, подлежащих маркировке, включена биография Булгакова, написанная Алексеем Варламовым, и новая книга о Высоцком от Владимира Новикова. Отмечается, что этот перечень был создан для саморегулирования книжной отрасли и минимизации рисков получения штрафов.

С 1 марта 2025 года в силу вступили изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Закон предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений, содержащих упоминания наркотиков. По новым правилам, книги, выпущенные до 1 сентября 2025 года, могут маркироваться с помощью специальной наклейки, а для всех новых изданий обязательны предупреждающие знаки и текст на обложке.

В обновленном перечне появились и другие книги серии «Жизнь замечательных людей»: о Венедикте Ерофееве, Валерии Брюсове и Вере Холодной. Ранее маркировке уже подверглись произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, а также зарубежных авторов, таких как Стивен Кинг, Чак Паланик, Харуки Мураками и другие.

Как объяснили в Минцифры России, маркировка обязательна для литературы, содержащей информацию о наркотических веществах, если это «оправданная жанром неотъемлемая часть художественного замысла», и распространяется на книги, изданные после 1 августа 1990 года. Такие издания теперь можно будет продавать только с маркировкой «18+».

