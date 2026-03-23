В России ввели маркировку для новых переводов классики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Романы Эриха Марии Ремарка «Гэм» и Джона Стейнбека «К востоку от Эдема», а также произведения Жана-Поля Сартра будут маркироваться в России в соответствии с законом против пропаганды наркотиков, передает РИА «Новости». Такое требование распространяется на все переводы, опубликованные после 1 августа 1990 года, если в тексте упоминаются наркотические вещества.

С 1 марта в стране вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Теперь распространение художественных произведений с подобными упоминаниями может привести к уголовной или административной ответственности. Российский книжный союз опубликовал специальный отраслевой перечень книг, чтобы издатели могли заранее промаркировать литературу и избежать штрафов.

Как объяснила председатель Комитета Российского книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина, «классика, вышедшая в свет до 1 августа 1990 года, как и ее переводы, выпущенные до этой даты, под действие закона не попадает. Однако современные переводы зарубежной классики, вышедшие после 1990 года, где упоминаются наркотики, по мнению отраслевых экспертов, попадают однозначно и требуют маркировки».

Книги, изданные до 1 сентября 2025 года, могут маркироваться специальной наклейкой, а на новых изданиях предупреждения будут размещены на обложке. Кроме того, вся подобная литература должна быть отмечена как предназначенная для читателей старше 18 лет.

Минцифры дополнительно утвердило перечень произведений, требующих маркировки, не указывая конкретных названий и авторов. В списке отмечено, что под новое правило попадают все произведения, изданные с 1 августа 1990 года и содержащие необходимую для жанра информацию о наркотиках или психотропных веществах.

