Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.2 комментария
Захарова назвала дело Ермака прикрытием для украинских коррупционеров
Захарова назвала дело Ермака операцией по спасению украинских коррупционеров
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дело экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака является операцией по спасению остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла истинные мотивы уголовного дела Ермака, пишут «Известия». Дипломат уверена, что резонансный процесс служит масштабным прикрытием для руководящей верхушки страны.
«Это даже не вершина айсберга. Это операция спасения остальных киевских коррупционеров и тех, кто за ними стоит на Западе», – завила представитель российского ведомства.
По словам Захаровой, преступная цепь включает огромное количество звеньев. Среди них числятся сам Владимир Зеленский, члены правительства, депутаты Рады и иностранные эмиссары.
Ранее 11 мая бывшего главу офиса президента Украины обвинили в отмывании миллионов долларов.
На следующий день Антикоррупционная прокуратура потребовала ареста политика.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал взятие Ермака под стражу серьезным испытанием для Владимира Зеленского.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев охарактеризовал уголовное преследование Ермака публичной гражданской казнью.