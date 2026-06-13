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ВСУ нанесли 26 ударов по зданию администрации Энергодара в День России
Украинские военные 12 июня нанесли 26 ударов по зданию администрации Энергодара, сообщил мэр города Максим Пухов.
Пухов в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ в День России и День рождения Энергодара, нанесли 26 ударов по администрации города.
«Вчера был День России и День города. Два праздника в один день. И именно этот день враг выбрал, чтобы нанести рекордное количество ударов по администрации Энергодара. 26 прилетов БПЛА по зданию. За одни сутки. В праздник. Намеренно «поздравляли» нас», – написал Пухов.
Глава города подчеркнул, что атаки продолжаются. Противник бьет по жизненно важной инфраструктуре, включая объекты электро-, водоснабжения и связи. Несмотря на это, городские службы продолжают работу.
Ранее глава города Максим Пухов сообщил об одиннадцати попаданиях по зданию администрации.
За несколько дней до этого дроны ВСУ повредили генераторы медицинской санитарной части Энергодара.