The New York Times: Британия и ЕС объявят о новом оборонном союзе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Встреча, на которой будет обсуждаться новая эпоха сотрудничества между Британией и Евросоюзом, состоится в понедельник в Лондоне, передает The New York Times. Ожидается подписание ключевого соглашения по обороне и безопасности, направленного на усиление военного потенциала Европы из-за сокращения участия США.

Планируется также объявить о смягчении правил в сфере торговли продуктами питания и расширении энергетического партнерства. Переговоры по этим вопросам сопровождались трудностями, включая разногласия по рыболовству и молодежным обменам.

На фоне ослабления американской поддержки Украины и изменения роли США в мире, Британия и Евросоюз стремятся продемонстрировать единство в решении общих проблем безопасности. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: «Партнерство очень важно в столь неспокойное время». Министр обороны Британии Джон Хили подчеркнул необходимость совместной работы ради безопасности Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда с участием стран, не входящих в сообщество. Британия и ЕС объявили о планах создать общий оборонный фонд. Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от Евросоюза.