Людям надоедает попса и искусственность. Людям надоедает гнусавый рэп. Людям очень быстро надоедает всё, что искусственное, ненастоящее. Башкирская группа стала популярной в мире именно потому, что идет от истоков.0 комментариев
Стало известно о планах ЕС создать новый оборонный фонд EDM
Reuters: В ЕС разработан план создания межправительственного оборонного фонда
В Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда для объединения усилий в сфере безопасности и участия стран, не входящих в сообщество.
Главы Министерств финансов стран Европейского союза обсудят 12 апреля в Варшаве вопрос создания нового межправительственного оборонного фонда, передает ТАСС. По информации Reuters, этот шаг рассматривается в контексте укрепления обороноспособности ЕС и является частью инициативы Европейского аналитического центра Bruegel, разработанной по заказу председательствующей в ЕС Польши.
В докладе подчеркивается, что European Defence Mechanism (EDM) позволит привлекать существенные денежные средства без увеличения уровня государственного долга. Это особенно важно для стран, имеющих высокий уровень задолженности. Фонд, как предполагается, будет заниматься не только закупкой оборонной техники, но и предоставлением кредитов и взиманием платы за ее использование.
Особенностью этого фонда является возможность участия в нем стран, не входящих в ЕС, таких как Британия, Украина и Норвегия. По мнению авторов предложения, EDM должен сосредоточиться на поддержке стратегических средств, включая дорогостоящую военную инфраструктуру и оборудование, которые в настоящее время зачастую предоставляют США.
Доклад также включает в себя предложения по разработке и внедрению совместных систем командования и управления, спутниковой разведки и связи, а также созданию новых систем вооружений, таких как истребители пятого или шестого поколения. В фокусе внимания фонда будут интегрированные системы вооружений, включая противовоздушную оборону, логистику, как воздушную, так и морскую, и ядерное сдерживание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии, Польши и Северной Европы рассматривают создание фонда для совместных оборонных закупок и получения займов с целью снижения затрат на вооружения. Также сообщалось, что страна НАТО вступила в новый военный альянс на Балканах. В Германии усомнились в эффективности использования дронов для обороны НАТО.