В Германии усомнились в эффективности дронов для обороны НАТО

Эксперты в Германии усомнились в способности дронов заменить сухопутные силы НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Эксперты считают, что эти аппараты не могут заменить присутствие сухопутных войск. Немецкие разработчики дронов, такие как Quantum Systems, выразили готовность создать систему обороны за год при поддержке ЕС. Однако они подчеркнули, что для этого потребуется наращивание производства до 30-50 тыс. дронов в месяц, передает ТАСС.

Министр обороны Германии Борис Писториус неоднократно указывал на необходимость разработки концепции применения дронов в обороне, подчеркивая, что без этого их массовая закупка не имеет смысла. По его мнению, высокие темпы инноваций приводят к быстрому устареванию такой техники.

Военный эксперт Михаэль Санто отметил, что дроны эффективны для наблюдения и отражения атак легковооруженных сил, но не могут обеспечить безопасность Балтийского региона без значительного присутствия сухопутных войск. Менеджер из одной из профильных компаний добавил, что дроны не способны контролировать территории и представляют легкую добычу для современных систем ПВО.

В 2024 году власти стран Балтии, Норвегии, Польши и Финляндии договорились создать «стены дронов» для защиты своих границ.