Politico: ЕС обсудит новые варианты использования доходов от активов России

Tекст: Вера Басилая

По данным Politico, в письме датского председательства в ЕС говорится о встрече глав внешнеполитических ведомств, которая пройдет 31 августа. Центральной темой станет усиление давления на Россию для достижения перемирия, обсуждение будущего пакета санкций и вариантов применения доходов от замороженных активов, передает ТАСС.

Европейский дипломат сообщил, что министры обороны стран ЕС проведут личные встречи в четверг и пятницу для обсуждения военной помощи Киеву и поддержки украинской военной промышленности. В мероприятиях примет участие глава Евродипломатии Кая Каллас. Politico отмечает, что официальная повестка не содержит вопроса гарантий безопасности для Украины, однако ожидается, что эта тема будет затронута в ходе дискуссий.

По данным Европейской комиссии, с начала спецоперации на Украине страны Евросоюза потратили на Украину 168,9 млрд евро, из которых 59,6 млрд евро направлены на военную помощь.

Евросоюз за первые семь месяцев этого года перевел на Украину 10,1 млрд евро из доходов от замороженных российских средств.

Украинские власти заявили, что ряд крупных стран Евросоюза сопротивляются идее принудительной конфискации российских активов, опасаясь создания прецедента для своих компаний.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в Евросоюзе активы и намерена их защищать.