Le Monde: Задержание Могерини в Бельгии шокировало дипслужбу ЕС
Задержание бывшего верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политикебезопасности Федерики Могерини в Бельгии по делу о коррупции шокировало дипломатическую службу ЕС,сообщила французская газета Le Monde.
Факт задержания бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в рамках антикоррупционного расследования был воспринят дипломатической службой ЕС с потрясением, передает ТАСС.
Как сообщает французская газета Le Monde, произошедшее стало известно бывшему председателю Европейского совета Херману Ван Ромпею только через несколько часов после инцидента. Он отметил, что никаких заблаговременных уведомлений о задержании Могерини у него не было.
Европейская комиссия и бывший глава дипломатии Жозеп Боррель воздержались от комментариев по поводу текущего расследования.
Ромпей напомнил о критике, с которой ему пришлось столкнуться в 2020 году из-за выдвижения Могерини, так как тогда она заняла этот пост, не имея академического или управленческого опыта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини была задержана по подозрению в мошенничестве.
Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым фигурантом дела о коррупции и также был задержан.