Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.3 комментария
Euractiv сообщил о растущем дефиците ресурсов ЕС для Украины
В странах Евросоюза отмечают усиливающиеся ограничения по ресурсам для поддержки Украины, особенно на фоне сокращения финансирования со стороны США.
Возможности долгосрочной поддержки Украины со стороны Европейского союза становятся все более ограниченными, пишет ТАСС со ссылкой на материал портала Euractiv.
Отмечается, что ближайшие месяцы для Украины будут одними из самых напряженных, поскольку европейские ресурсы подходят к пределу.
На конференции в Риме, посвященной восстановлению Украины, Киев надеется подписать соглашения по энергетике и оборонной промышленности. Однако источники портала указывают, что на Западе признают: «возможности поддержки ограничены, особенно учитывая, что финансирование со стороны США вряд ли вернется к уровню времен президентства Байдена».
Euractiv напоминает, что с февраля 2022 года Европейский союз направил Украине почти 160 млрд евро помощи, однако дальнейшее продолжение такой масштабной поддержки вызывает большие сомнения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт оценил возможности «коалиции желающих» спонсировать Украину при отсутствии поддержки со стороны США. Участники «коалиции желающих» готовятся к прекращению поставок оружия Киеву из США. Глава парламента Крыма сравнил угрозы «коалиции желающих» с детским хвастовством.