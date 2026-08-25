Краковский центр помощи украинкам лишился финансирования

Tекст: Мария Иванова

Кризисный центр «Мартынка» (Martynka) в Кракове борется за выживание в условиях снижения международной поддержки, передает AP News.

С начала спецоперации на Украине организация предоставила жилье и помощь более 100 женщинам и детям.

Основательница приюта Настя Подорожняя вспоминает свой опыт общения с пострадавшими. «Часто все начинается с того, что я пью чай на этой самой кухне с женщинами, они рассказывают мне, что с ними произошло, и я говорю: «подруга, то же самое», – поделилась она.

Правительство Польши продолжает сокращать помощь беженцам, отмечая, что многие уже стабилизировали свое положение.

По данным местной полиции, к середине июля 2026 года жертвами преступлений на почве нетерпимости стали 180 украинцев. Сотрудники горячей линии отмечают, что теперь за поддержкой обращаются не только жертвы насилия, но и матери, которым нечем кормить детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский благотворительный фонд Martynka столкнулся с резким ростом ксенофобских угроз и нехваткой финансирования.

Уровень поддержки приема украинских беженцев среди жителей Польши упал до рекордно низких 48%.

За первую половину текущего года польская полиция зарегистрировала 180 заявлений о преступлениях против украинцев на почве ненависти.