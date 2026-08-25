  • Новость часаВ Армении задержан экс-президент Кочарян
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    Армения выгоняет российский бизнес по-дружески
    Песков назвал слухи о новой мобилизации пропагандой Киева
    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям
    Медведев: Москва не забудет ни одного антироссийского шага
    ВС России поразили судно с военным грузом для ВСУ в порту Южный
    ООН отметила рост пострадавших мирных жителей в России
    Стубб поддержал преступные удары Украины по складам Wildberries
    Бернем собрался просить у США ракеты Patriot для Украины
    Швейцария признала невозможность конфискации активов России
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы всё правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    26 комментариев
    Платон Беседин Платон Беседин Как севастопольцы побеждают

    Чувство сопричастности излечивает меня от горечи, от досады и страха, накатывающего порою (чего уж скрывать), и делает сильнее. Всех нас, севастопольцев, делает сильнее.

    2 комментария
    25 августа 2026, 10:31 • Новости дня

    Приют для украинских беженок в Польше оказался на грани закрытия

    Краковский центр помощи украинкам лишился финансирования

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого оттока пожертвований и растущей враждебности поляков благотворительная организация по защите украинок от насилия «Мартынка» вынуждена бороться за выживание, пишут СМИ.

    Кризисный центр «Мартынка» (Martynka) в Кракове борется за выживание в условиях снижения международной поддержки, передает AP News.

    С начала спецоперации на Украине организация предоставила жилье и помощь более 100 женщинам и детям.

    Основательница приюта Настя Подорожняя вспоминает свой опыт общения с пострадавшими. «Часто все начинается с того, что я пью чай на этой самой кухне с женщинами, они рассказывают мне, что с ними произошло, и я говорю: «подруга, то же самое», – поделилась она.

    Правительство Польши продолжает сокращать помощь беженцам, отмечая, что многие уже стабилизировали свое положение.

    По данным местной полиции, к середине июля 2026 года жертвами преступлений на почве нетерпимости стали 180 украинцев. Сотрудники горячей линии отмечают, что теперь за поддержкой обращаются не только жертвы насилия, но и матери, которым нечем кормить детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский благотворительный фонд Martynka столкнулся с резким ростом ксенофобских угроз и нехваткой финансирования.

    Уровень поддержки приема украинских беженцев среди жителей Польши упал до рекордно низких 48%.

    За первую половину текущего года польская полиция зарегистрировала 180 заявлений о преступлениях против украинцев на почве ненависти.

    24 августа 2026, 19:30 • Новости дня
    «Коалиция желающих» заявила о намерении направить военный контингент на Украину
    «Коалиция желающих» заявила о намерении направить военный контингент на Украину
    @ Florian Gaertner/DPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Сразу после установления надежного перемирия на территорию Украины планируется ввести многонациональный военный контингент в рамках новых гарантий безопасности, говорится в заявлении сопредседателей «Коалиции желающих».

    «Коалиция продолжит подготовку к развертыванию на Украине многонациональных сил после установления надежного прекращения боевых действий», – говорится в коммюнике канцелярии премьер-министра Британии Энди Бернема, передает ТАСС.

    Участники заседания планируют реализовать эти намерения в рамках широкого комплекса политически и юридически обязательных гарантий. Эти меры призваны обеспечить безопасность и процветание страны после вступления в силу режима прекращения огня.

    Точная численность предполагаемого контингента остается неизвестной. При этом сопредседатели коалиции призвали Россию согласиться на полное и немедленное прекращение огня без предварительных условий по существующей линии разделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем прибыл в Киев для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

    Государства «коалиции желающих» подтвердили готовность направить свои контингенты в зону конфликта.

    Страны Запада связали размещение военных с обязательным получением разрешения от России.

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    25 августа 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник: Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб на заседании «коалиции желающих» назвал удары по складам Wildberries в России способом «усадить Москву за стол переговоров», что, по мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника – оправдание военных преступлений Киева.

    «Финский президент Стубб взялся за оправдание военных преступлений режима Зеленского.  Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально!», – написал Мирошник в Telegram-канале. Он отметил, что согласно логике финского лидера, лишать население товаров первой необходимости это не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам.

    Специально для «законопослушного Стубба» российский дипломат привел выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, где опровергается «нормальность» перечисленных финном мер, толкающих на переговоры.

    Финский президент Стубб на заседании «коалиции желающих» заявил, что украинские «дальнобойные санкции» по Wildberries смогут вынудить Россию сесть за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о готовности передать Украине технологии производства дальнобойных баллистических ракет. Мирошник указал  на провокационный характер передачи данных о производстве ракет SCALP.

    Напомним, в разделе Мнения газеты ВЗГЛЯД вышла авторская колонка «Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны» о том, что самом главным содержанием ударов по складам Wildberries является закат общеевропейской концепции «оберегаемой войны», которая требовала защищать гражданское общество от ужасов войны и не рассматривать гражданские объекты как законные цели.


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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    24 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Бывший американский спецпосланник Келлог призвал мобилизовать украинок
    Бывший американский спецпосланник Келлог призвал мобилизовать украинок
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выступил за начало мобилизации женщин в ряды украинской армии.

    Келлог выразил уверенность в необходимости отправки жительниц Украины на фронт наравне с мужчинами из-за их высоких боевых качеств, передает ТАСС.

    «Моя дочь была военной, закончила военную академию и воевала в Афганистане. Так что мой ответ на вопрос, надо ли мобилизовать женщин, – да, потому что они воюют ничуть не хуже мужчин», – заявил американский политик.

    Келлог также добавил, что считает важным участие женской части общества в военной службе. По словам бывшего спецпосланника, он не видит в этом никаких проблем как на личном, так и на профессиональном уровне.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов жестко раскритиковал экс-министра обороны Украины Алексея Резникова за идею призыва женщин.

    Российские силовые структуры сообщили о начале подготовки украинского населения к женской мобилизации.

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил отправку украинок на фронт ради спасения Европы.

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    25 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Большинство стран ООН отказались поддержать антироссийское заявление

    Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление

    Tекст: Катерина Туманова

    Совместное осуждение действий Москвы на заседании ООН подписала только четверть участников, тогда как Соединенные Штаты проигнорировали данный документ.

    Подготовленную антироссийскую декларацию после заседания СБ ООН по Украине одобрили 50 государств из 193 членов организации, передает РИА «Новости».

    Текст документа озвучил глава МИД Дании Ларс Лекке. Основную массу подписантов составили европейские государства и другие союзники Запада, однако Вашингтон инициативу не поддержал.

    В принятом обращении авторы назвали спецоперацию «незаконным полномасштабным военным вторжением». Также в нем требуют от Москвы согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня.

    Российский МИД ранее неоднократно подчеркивал бесперспективность подобных инициатив. Дипломаты отмечали, что попытки заморозить конфликт ради предоставления Киеву времени на перегруппировку и перевооружение заранее обречены на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ ООН о том, как Украина превращается в «концлагерь имени Зеленского». А инициативы киевского режима дипломат назвал «пещерной русофобией». При этом посол Мирошник заявил, что Стубб словами о Wildberries оправдал преступления Киева.

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    24 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Под Одессой обрушился склад с зерном

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области произошло обрушение зернового склада, в результате которого под завалами оказались две женщины, одна из них погибла.

    Инцидент произошел в городе Рени, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    «В Рени Одесской области обрушился склад с зерном: под завалами оказались две женщины, одна из них погибла», – говорится в сообщении.

    Власти региона пока не прокомментировали ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские беспилотники поразили склады с вооружением в порту Рени.

    Ранее удары по дунайским портам приблизили полную изоляцию Украины.

    В начале августа массированная атака по Одесской области вывела из строя местную портовую инфраструктуру.

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    24 августа 2026, 20:25 • Новости дня
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    Российская армия уничтожила сухогруз с военным грузом в порту Одессы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли удары по судам и портовой инфраструктуре на Украине, уничтожив военные грузы и топливо, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением ударных беспилотников и высокоточного оружия воздушного базирования, сообщается в канале Минобороны в Max.

    В порту Одессы был поражен сухогруз, который доставил груз военного назначения. В порту Южный уничтожены три резервуара с горюче-смазочными материалами и четыре хранилища с военным имуществом для украинских войск. Также повреждены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки военных грузов.

    Кроме того, в районе Одессы нанесено поражение двум логистическим центрам. Эти объекты использовались для хранения боеприпасов, вооружения, военной техники и имущества, предназначенных для обеспечения украинских вооруженных сил.

    Ранее российская армия уничтожила танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в Черноморске.

    В середине августа Вооруженные силы России поразили три сухогруза в порту Одессы.

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    24 августа 2026, 14:32 • Новости дня
    Эксперт: Бернем приехал в Киев поддержать «партию войны» на Украине

    Дипломат Долгов: Бернем приехал в Киев в надежде возглавить антироссийскую фронду

    Эксперт: Бернем приехал в Киев поддержать «партию войны» на Украине
    @ HENRY NICHOLLS/Pool/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Первый зарубежный визит британского премьера Энди Бернема в Киев объясняется попыткой Лондона поддержать разваливающуюся антироссийскую фронду. Но эти попытки обречены на провал. К тому же они не избавят саму Британию от социальных и экономических проблем, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Визит Бернема в Киев показывает, что Лондон продолжает попытки возглавить антироссийскую фронду в Европе и НАТО. В этом смысле политика нового премьера вряд ли будет отличаться от ряда предшественников, например, того же Кира Стармера, с которым они похожи даже внешне», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    По словам спикера, цель британских властей – подсунуть своему электорату мнимые успехи на антироссийском треке вместо решения реальных внутренних социальных, демографических и экономических проблем. «В связи с этим, не думаю, что Бернему удастся долго продержаться в кресле. Всех избирателей обмануть не получится. Лейбористская партия быстро теряет популярность», – заметил он.

    Как бы то ни было, уточнил спикер, Киеву не стоит обольщаться – Украина нужна Британии как расходный материал в антироссийской борьбе, а не как партнер. «Лондону не впервые использовать целые страны как разменные монеты в своих геополитических играх. Индия и страны Восточной Африки не дадут соврать», – напомнил эксперт.

    «Кроме того, в европейском политикуме и бизнес-сообществе уже давно нет единодушия относительно антироссийской политики, в том числе – санкций. На этом фоне Бернем своим визитом хочет выразить поддержку увядающему проекту «партии войны», – рассуждает Долгов.

    «Что касается обещанной передачи технологии производства дальнобойных ракет, то для ВСУ она мало что изменит. Расположенные на Украине сборочные площадки станут очередными целями российских сил», – подчеркнул дипломат.

    В понедельник премьер-министр Британии Энди Бернем прибыл в Киев. Для него поездка на Украину стала первым зарубежным визитом в должности главы британского правительства. Политик планирует встретиться с Владимиром Зеленским, а также принять участие в заседании «коалиции желающих».

    В преддверии визита канцелярия премьера распространила заявление, согласно которому Бернем объявит о передаче Киеву секретных данных о британских компонентах для создания ракет большой дальности SCALP. Отмечается, что раскрытие информации необходимо для создания сборочных линий по производству ракет на украинской территории, над чем работают власти республики и Франции.

    В Кремле раскритиковали планы Лондона передать Киеву военные технологии. «Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и методично и регулярно строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он указал, что российские военные получают данные о местах производства таких ракет и другого военного оборудования, и принимают меры для уничтожения этих объектов.

    По мнению посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, сам факт публичного заявления о передаче секретной информации указывает на провокационную роль Лондона. Дипломат подчеркнул, что британские власти могли бы передать эти данные в тайне, но предпочли сделать из этого публичное событие.

    SCALP представляет собой французскую версию британской ракеты Storm Shadow, обе системы построены на общих французских и британских технологиях. Помимо переговоров, Бернем примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 35-летия независимости Украины. Отметим, Британия занимает третье место в рейтинге недружественных правительств, который выпускает газета ВЗГЛЯД.

    Стоит также отметить, что в Киев прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, премьер Люксембурга Люк Фриден и президент Эстонии Алар Карис. Их визит приурочен ко Дню независимости Украины.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чего стоили украинцам 35 лет «незалежности».

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    24 августа 2026, 12:30 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили три населенных пункта

    Российские войска освободили село Перше Травня, Кучеров Яр и Долинку

    Российские войска за сутки освободили три населенных пункта
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за минувшие сутки освободили село Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль село Перше Травня в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кияницей и Писаревкой в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ около Великого Бурлука и Приколотного. При этом ВСУ потеряли до 235 военнослужащих.

    Подразделения группировки «Центр» зачистили от противника Кучеров Яр в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Белозерского, Веровки, Доброполья, Новотроицкого, Сергеевки в ДНР и Ивановки в Днепропетровской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 330 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Долинку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике штурмовой и десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах Васильковки в Днепропетровской области, Барвиновки, Никольского и Омельника в Запорожской области.

    Противник при этом потерял свыше 315 военнослужащих и три бронемашины.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Изюмского, Селища, Червоного Оскола в Харьковской области и Святогорска в ДНР.

    Потери противника составили более 220 военнослужащих, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Кондратовки, Семеновки и Васильевской Пустоши в ДНР.

    Противник потерял свыше 255 военнослужащих, немецкий танк Leopard, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Зеленое в Запорожской области.

    Днем ранее они зачистили от противника Николайполье и Матяшево в ДНР.

    А до этого армия России взяла под контроль Водянское в ДНР.

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    24 августа 2026, 23:10 • Новости дня
    Небензя указал на превращение Украины в «концлагерь имени Зеленского»

    Небензя: Украину превратили в «концлагерь имени Зеленского»

    Небензя указал на превращение Украины в «концлагерь имени Зеленского»
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Десятилетия независимости Украины стараниями правителей фактически довели страну «до ручки», а при участии Запада превратили ее в «концлагерь имени Зеленского», заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Сегодняшнее заседание проводится под громкой вывеской 35-й годовщины незалежности Украины. Только есть ли что праздновать? За эти десятилетия под руководством разных ее правителей страна была «доведена до ручки», – приводит слова дипломата постпредство России при ООН.

    Небензя указал на то, что при самом активном участии стран коллективного Запада, претендующих на «цивилизованность» и «демократичность», Украина была превращена в «концлагерь имени Зеленского».

    Он отметил, что в стране установлен полный запрет на инакомыслие и оппозицию, а людей, которые решились озвучить альтернативную точку зрения, без суда и следствия «отправляют за решетку или уничтожают физически».

    Небензя напомнил и беспрецедентные гонения на каноническое православие, которые сопровождаются жестокими избиениями духовенства и прихожан.

    «Усиленно переписывается история: отвергается наследие Советского Союза, восхваляются приспешники Гитлера и коллаборационисты, истребившие в годы Второй мировой войны сотни тысяч русских, евреев, поляков и самих украинцев», –  сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Святогорской лавре УПЦ убили монаха и ранили двух иноков. Политолог Скачко заявил, что Зеленский готовит население Украины к ужесточению «бусификации». МИД указал на то, что киевские власти превратили героизацию нацизма в государственную политику.

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    24 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен пленными в Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Гомельской области успешно прошла гуманитарная миссия по взаимному возвращению десяти российских и десяти украинских военнослужащих, сообщил белорусский телеканал «Первый информационный».

    Механизм возвращения бойцов на родину задействовали по прямому поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

    Процедура взаимной передачи военнослужащих состоялась с неукоснительным соблюдением всех действующих норм международного гуманитарного права, позволив освобожденным гражданам вернуться домой.

    В результате достигнутых двусторонних договоренностей конфликтующие стороны успешно передали друг другу по десять человек, ранее находившихся в плену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа на белорусско-украинской границе состоялась передача 15 мирных жителей.

    В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского. В начале того же месяца Министерство обороны России вернуло из украинского плена 185 военнослужащих.

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    25 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Упавший беспилотник спровоцировал пожар на Афипском НПЗ
    Упавший беспилотник спровоцировал пожар на Афипском НПЗ
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате крушения фрагментов дрона в Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод, в соседнем поселке пострадали десять жилых построек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    «Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Сейчас на месте случившегося работают пожарные и оперативные службы», – написал губернатор в Max.

    Также он сообщал, что при этой атаке двое мирных жителей погибли в районе железнодорожной станции Афипская.

    Накануне обломки сбитых беспилотников повредили четыре частных дома в Темрюкском районе Кубани.

    В середине июля атака дронов спровоцировала возгорание на территории Афипского НПЗ.

    В июне падение фрагментов БПЛА привело к пожару на этом же предприятии.

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    24 августа 2026, 14:21 • Новости дня
    Стубб: Финляндия передаст ВСУ 90% совместно производимых дронов
    Стубб: Финляндия передаст ВСУ 90% совместно производимых дронов
    @ Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что 90% дронов, которые финские компании будут производить совместно с Украиной, будут поставляться ВСУ.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что основная часть совместно производимых с Киевом беспилотников будет направляться украинской армии, передает РИА «Новости».

    Подавляющее большинство аппаратов планируется выпускать непосредственно на украинской территории.

    «Думаю, что 90% производства беспилотников придется на Украину, а 10% будет оставаться в Финляндии», – отметил финский лидер в ходе пресс-конференции в Киеве. Ранее три компании из Финляндии заключили с украинскими партнерами меморандумы о совместном выпуске дронов.

    В ближайшее время Хельсинки и Киев могут подписать официальное соглашение о сотрудничестве в сфере производства беспилотных летательных аппаратов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что подобное взаимодействие делает Финляндию соучастницей международного терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Киев и Хельсинки договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала финские власти соучастниками международного терроризма.

    Месяцем ранее Евросоюз и Украина заключили соглашение о наращивании выпуска дронов.

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    25 августа 2026, 08:19 • Новости дня
    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям

    Генсек ООН Гутерриш призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям

    Генсек ООН призвал ВСУ прекратить удары по мирным жителям
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Организация Объединенных Наций потребовала немедленно остановить атаки на мирное население после массированного удара украинских войск по Краснодарскому краю, унесшего жизни троих детей.

    «Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией этого конфликта, в том числе на территории Российской Федерации. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются явным нарушением международного гуманитарного права», – указал Дюжаррик, передает ТАСС.

    Где бы эти атаки ни происходили, их необходимо немедленно прекратить.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Кубань.

    До этого Гутерриш осуждал удары украинских дронов по российским регионам.

    В июне представители международной организации выступили с резкой атак на мирное население из-за удара беспилотника по автобусу под Брянском.

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    25 августа 2026, 08:54 • Новости дня
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    КПП на границе Украины и Молдавии остановил работу после взрывов
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский контрольно-пропускной пункт «Виноградовка», расположенный на границе с Молдавией в Одесской области, приостановил работу после взрывов, сообщает Госпогранслужба Украины.

    Украинская сторона закрыла пограничный переход «Виноградовка» после серии взрывов в регионе, передает ТАСС. Информацию об инциденте подтвердили представители Государственной пограничной службы страны.

    «Сейчас пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пропуска приостановлен», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Через международные переходы в Одесской области регулярно осуществляется транзит военных грузов. Вооружение для украинской армии поставляется из Румынии через молдавскую территорию.

    Ранее из-за взрывов остановил работу украинский контрольно-пропускной пункт «Табаки» на границе с Молдавией.

    Накануне этого инцидента молдавские пограничники обнаружили воронку с обломками неизвестного беспилотника вблизи государственной границы.

    Российские войска целенаправленно уничтожают транспортную инфраструктуру для блокирования логистических коридоров противника.

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    25 августа 2026, 00:15 • Новости дня
    Небензя назвал «пещерной русофобией» санкции против «Маши и Медведя»

    Небензя: Санкции против «Маши и Медведя» – пещерная русофобия

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе выступления в СБ ООН на заседании по Украине постпред России Василий Небензя указал на истребление киевской властью любого российско-украинского наследия, связей и интересов, что стало походить на «пещерную русофобию».

    Российский дипломат напомнил, как усиленно на Украине переписывается история: отвергается наследие Советского Союза, восхваляются приспешники Гитлера и коллаборационисты, истребившие в годы Второй мировой войны русских, евреев, поляков и украинцев.

    «Ущемляется не только русский язык. Истребляется все, что связанно с нашим общим прошлым. Киевские власти демонстрируют поистине пещерную русофобию и ксенофобию, в том числе, по факту, к собственным гражданам, являющихся русскими не только по крови, но и по культурному коду», – приводит его слова постпредство России при ООН.

    Небензя подчеркнул, что «убогость киевских правителей» особенно ярко проявилась на смешном примере.

    «Под санкции на Украине попал российский мультипликационный сериал «Маша и медведь», поскольку он-де продвигает российские милитаристские нарративы», –  сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Украины Бережная сообщила о рекордных просмотрах «Маши и Медведя» на украинском языке. Однако Зеленский ввел санкции против создателей российского мультсериала. А позже на  Украине заблокировали три YouTube-канала мультсериала «Маша и Медведь».

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