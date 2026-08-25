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    Медведев: Москва не забудет ни одного антироссийского шага
    Микробиологи научились создавать съедобное печенье из пластиковых бутылок
    Из-за упавшего дрона загорелся Афипский НПЗ
    ООН отметила рост пострадавших мирных жителей в России
    Стубб поддержал преступные удары Украины по складам Wildberries
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    Швейцария признала невозможность конфискации активов России
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Чем грозит отказ от концепции оберегаемой войны

    Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.

    26 комментариев
    Платон Беседин Платон Беседин Как севастопольцы побеждают

    Чувство сопричастности излечивает меня от горечи, от досады и страха, накатывающего порою (чего уж скрывать), и делает сильнее. Всех нас, севастопольцев, делает сильнее.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Украина – не дикобраз

    Киев может попытаться быть «стальным дикобразом» в моменте, но при игре вдолгую неизбежно лишится этого статуса. Именно поэтому в долгосрочной перспективе подрыв экономического потенциала Украины почти так же важен, как продвижение вперед на линии фронта.

    14 комментариев
    25 августа 2026, 08:35 • Новости дня

    Медведев напомнил Западу о главном уроке войны 2008 года

    Медведев: Западу следует усвоить, что воевать с Россией не надо

    Tекст: Вера Басилая

    Главный урок, который Запад после событий 2008 года в Южной Осетии должен был усвоить, что воевать с Россией не стоит, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал события 2008 года на Кавказе, передает РИА «Новости».

    «Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.

    «Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.
    Медведев отметил, что итогам таких попыток развязывания войны с Россией каждый раз было торжество русского духа и силы оружия и позорное бегство захватчиков.
    «Бессмысленно разжигать и национальный вопрос. Это всегда приводит к болезненным, а нередко и непоправимым последствиям для самих же провокаторов. Этого не осознал психически неуравновешенный Саакашвили – и где он сейчас, что с ним стало?» – добавил Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, грузинскую армию в тот период активно поддерживали американские и европейские инструкторы. Их основной целью было разжигание масштабной войны для максимального ослабления позиций Москвы. Однако Россия успешно провела операцию по принуждению Грузии к миру, защитив мирных жителей.

    Медведев сообщил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещал учесть интересы абхазов и югоосетин, но начал неспровоцированную агрессию.

    «Я был готов помогать процессу сближения, чтобы Грузия – по сути, разделенная на несколько частей – смогла сохранить свои границы. В качестве конфедерации или в каком-либо другом формате. Однако режим Саакашвили предпринял неспровоцированную, ничем не оправданную агрессию. Погибли десятки наших миротворцев и сотни мирных граждан. Москва была вынуждена провести операцию по принуждению Грузии к миру», – сказал Медведев.

    Политик отметил, что Россия старалась не допустить дальнейшего кровопролития, спасти жизни людей и обеспечить прочный мир на Кавказе. После завершения боевых действий единственным способом гарантировать стабильность стало признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, что поддержали коллеги по Совету безопасности.

    Медведев также подчеркнул, что во время конфликта Грузию наводнили западные советники, стремившиеся разжечь войну и ослабить Россию. Несмотря на воинственные заявления и требования санкций, Москва действовала прагматично. В итоге комиссия Евросоюза признала, что военные действия начал режим Саакашвили, и отношения с Западом вскоре нормализовались.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал реакцию Запада на защиту Южной Осетии проверкой на прочность.

    Медведев отметил результативность жестких переговоров с бывшим президентом Франции Николя Саркози.

    Российский МИД призвал Тбилиси к подписанию соглашения о неприменении силы с Сухумом и Цхинвалом.

    23 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Эксперт: Выпуск дронов ВСУ в Европе отрежет Украину от соседей

    Эксперт Кнутов: Дроны вынуждают Россию изолировать Украину от западных соседей

    Эксперт: Выпуск дронов ВСУ в Европе отрежет Украину от соседей
    @ Laurel Chor/SOPA Images/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина пытается рассредоточить производство БПЛА и БЭК по всей Европе, чтобы ВС России не могли их уничтожить. На этом фоне перед российскими военными встанет задача по разрыву цепочек поставок продукции и уничтожению точек сборки аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Киев и Хельсинки подписали документы о производстве морских и наземных БПЛА в Финляндии.

    «В свое время Украина хотела создавать совместные с Западом предприятия по производству различных видов вооружений на своей территории. Однако после многочисленных ударов ВС России противник поменял подход», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Теперь оппоненты хотят вынести производства на территорию третьих стран, чтобы у российских военных не было возможности до них дотянуться», – продолжает аналитик. Именно поэтому, считает спикер, Киев договорился с Хельсинки о производстве БПЛА и БЭК на финской территории.

    Кроме того, собеседник напомнил, что ранее сообщалось о планах Зеленского построить завод по производству дронов в Британии, а не так давно говорилось, что Эстония становится основным хабом для соответствующих производителей.

    «Более того, Минобороны России публиковало список стран, где находятся аналогичные заводы и точки сборки», – указал Кнутов и выразил уверенность в том, что таких государств становится только больше.

    «Нет сомнений – тенденция будет набирать обороты. Поэтому перед Россией возникает несколько вариантов дальнейших действий. Первый – максимально изолировать Украину от западных соседей», – полагает собеседник.

    Так, необходимо перекрыть противнику поставки вооружений по Черному морю. «Этот процесс уже идет. Речь об ударах по украинским портам», – пояснил он. Также необходимо отрезать ВСУ от Румынии, продолжает Кнутов.

    «И в данном случае имеется задача научиться работать по мостам таким образом, чтобы выводить их из строя основательно, без возможности восстановления», – рассуждает эксперт. И финальная задача – изолировать Украину от Польши.

    Впрочем, даже в этих условиях нельзя гарантировать того, что поставки дронов из стран Запада полностью прекратятся. «Киев будет искать обходные пути и альтернативные способы доставки комплектующих для финальной сборки», – замечает собеседник.

    «Найти эти локации будет сложнее всего, ведь они широко рассредоточены по стране. Другое дело, что для их хранения и доставки используются все те же склады и логистические центры вроде «Новой почты». Поэтому нашим военным придется усилить работу всего разведывательного комплекса – от технического до агентурного», – заключил Кнутов.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках военного сотрудничества договорилась с Финляндией о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем. Подробности соглашения пока неизвестны. Однако сообщается, что аппараты будут производиться для нужд ВСУ и Европы.

    Примечательно, что в июле аналогичные договоренности были достигнуты с Эстонией и Нидерландами. Тогда Зеленский отмечал, что это уже девятое подобное соглашение.

    В конце июля Зеленский сообщал о планах построить в Британии завод по производству беспилотников. «Хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также», – сказал глава киевского режима.

    До этого, в июне, Украина и Латвия подписали соглашение о сотрудничестве в области БПЛА. В рамках соглашения Киев взял на себя обязательство делиться опытом, в первую очередь касающимся использования беспилотных летательных аппаратов и средств противовоздушной обороны.

    Советник латвийского премьера по связям с общественностью Элина Шверна отметила: «В случаях оказания поддержки украинской промышленности стороны рассмотрят возможности совместного производства, локализации и трансфера технологий».

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    22 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Медведев: Задача «Единой России» – закрепить достижения страны в экономике
    Медведев: Задача «Единой России» – закрепить достижения страны в экономике
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народная программа «Единой России» направлена на закрепление экономических успехов страны, включая развитие промышленности и поддержку ветеранов спецоперации в аграрном секторе, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Председатель партии Дмитрий Медведев выступил на пленарном заседании второго этапа XXIII Съезда «Единой России» в Москве. Он отметил, что ожидания западных оппонентов относительно краха российской экономики и просьб о смягчении санкций не оправдались, говортся в сообщении на сайте «Единой России».

    «Мы же успешно выдерживаем самое мощное за всю историю нашей страны санкционное давление со стороны коллективного Запада. Смогли найти новых экономических партнёров, выстроить с ними кооперационные цепочки – в торговле и производстве. Да, не всё просто, но тем не менее, это удалось сделать», – сообщил политик.

    В экономическом блоке Народной программы содержатся инициативы по обеспечению продовольственной безопасности, стимулированию предпринимательства и улучшению логистики.

    «Партия будет работать над увеличением провозной способности железных дорог на Восточном, Азово-Черноморском, Северо-Западном направлениях и на МТК «Север – Юг», – рассказал председатель «Единой России».

    Для достижения научно-технологического лидерства предусмотрено развитие авиации, энергетики и станкостроения. Планируется поддержать создание и модернизацию не менее 20 производств станкоинструментальной продукции, увеличив ее выпуск вдвое в среднесрочной перспективе. Также программа включает помощь ветеранам и участникам спецоперации в создании фермерских хозяйств.

    Ранее Медведев заявил, что «Единая Россия» опирается на поставленные президентом задачи.

    Медведев, обозначил приоритетные направления партии  на ближайшие пять лет, выделив необходимость значительного увеличения минимального размера оплаты труда.

    Президент России Владимир Путин заявил о своей постоянной опоре на поддержку партии «Единая Россия».

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    24 августа 2026, 19:11 • Видео
    Британия подарила Украине на ДР ценный секрет

    Украина отмечает день независимости, хотя независимой страной так и не стала: живет в долг и готовится к худшему. Чтобы приободрить ее, Киев посетил новый британский премьер Энди Бернем и привез подарок – технологии для производства ракет. Что теперь будет?

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    23 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Захарова: Хельсинки вовлекает финнов в кровавую бездну
    Захарова: Хельсинки вовлекает финнов в кровавую бездну
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Хельсинки становятся соучастником международного терроризма, заявила в разговоре с газетой ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала подписание договора о производстве морских и наземных дронов между Украиной и Финляндией.

    «Официальный Хельсинки, по сути, соучаствует в международном терроризме. Более того, государство вовлекает рядовых финнов в кровавую бездну», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках военного сотрудничества договорилась с Финляндией о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем. Подробности соглашения пока неизвестны. Однако сообщается, что аппараты будут производиться для нужд ВСУ и Европы.

    Примечательно, что в июле аналогичные договоренности были достигнуты с Эстонией и Нидерландами. Тогда Зеленский отмечал, что это уже девятое подобное соглашение.

    В конце июля Зеленский сообщал о планах построить в Британии завод по производству беспилотников. «Хочу построить большой-большой завод в Британии, предложить новые технологии и делиться ими с нашими партнерами. Конечно, мы готовы делиться нашим опытом с Британией и надеюсь, что Британия также», – сказал глава киевского режима.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Украина пытается рассредоточить производство дронов по миру. По замыслу противника, так ВС России не смогут выбить необходимые ВСУ мощности. Однако отметил спикер, у России есть несколько вариантов ответа на угрозу.

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    22 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    В МИД отвергли призыв США предупреждать о пусках баллистических ракет

    Россия отвергла призыв США предупреждать о пусках баллистических ракет

    В МИД отвергли призыв США предупреждать о пусках баллистических ракет
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В МИД раскритиковали инициативу Вашингтона и ряда других стран об обязательном уведомлении о пусках баллистических ракет, назвав ее юридически несостоятельной.

    В МИД заявили, что призыв США и 40 стран мира уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и космических носителей за сутки является несостоятельным, передает ТАСС. В департаменте информации и печати МИД России назвали эти претензии сумбурными.

    В ведомстве усомнились в доброй воле авторов обращения. «Вместо этого они продемонстрировали полное неуважение к участникам женевской Конференции по разоружению и, пытаясь недобросовестно прикрыться ее авторитетом, растиражировали свои несостоятельные в правовом плане и сумбурные по сути претензии ко всем странам», – заявили в министерстве. По мнению дипломатов, такой подход дискредитирует инициаторов.

    Россия не является адресатом данного заявления, так как участвует в Гаагском кодексе поведения и имеет двусторонние механизмы обмена уведомлениями, в том числе с Вашингтоном. В МИД пояснили, что обращение направлено странам, с которыми США и их союзники не имеют соответствующих договоренностей, что очевидно по акценту на Азиатско-Тихоокеанский регион.

    Группа из 41 государства опубликовала совместное обращение с призывом заблаговременно сообщать о пусках баллистических ракет.

    Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал главным адресатом этих американских требований Северную Корею.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил факт отправки Вашингтону необходимого уведомления об испытании межконтинентальной ракеты «Сармат».

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    22 августа 2026, 13:34 • Новости дня
    В Финляндии предупредили о сокрушительном ответе России на поставки оружия Киеву

    Финский политик Мема заявил об опасности поставок оружия Киеву

    В Финляндии предупредили о сокрушительном ответе России на поставки оружия Киеву
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наращивание поставок западного вооружения Киеву вызовет сокрушительный ответ Москвы, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что увеличение западной военной помощи Киеву не улучшит ситуацию, а лишь спровоцирует сокрушительный ответ Москвы, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе Украина атаковала Россию 1,5 тыс. беспилотников, в результате чего пострадали мирные жители в Белгороде и других регионах. БПЛА производятся и финансируются европейскими странами, включая Британию. После этого Киев получил самый мощный ответный удар с начала конфликта, отметил Мема.

    «Это еще раз подтверждает, что чем больше оружия поставляется, тем сильнее будет возмездие. Некоторые лидеры ЕС хотят увеличить военную поддержку, но эта стратегия обречена на провал и никак не поможет», – заявил политик.

    По мнению Мемы, европейские власти пытаются выиграть время для перевооружения и подготовки к потенциальному столкновению с Россией, что делает текущую обстановку крайне опасной.

    Ранее финский политик Армандо Мема обвинил европейские страны в оправдании собственной милитаризации.

    Член партии «Альянс свободы» посоветовал Владимиру Зеленскому начать диалог с Россией для прекращения ударов.

    Весной парламентарий потребовал отменить военную помощь Киеву на фоне нарушений воздушного пространства Финляндии украинскими беспилотниками.

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    23 августа 2026, 11:09 • Новости дня
    Лавров: Странам НАТО и ЕС не удастся «отмазаться» от помощи Украине
    Лавров: Странам НАТО и ЕС не удастся «отмазаться» от помощи Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Странам Североатлантического альянса и Евросоюза не удастся заранее публично «отмазаться» от оказания военной помощи Украине и антироссийского курса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, страны НАТО и Европейского союза не смогут заранее оправдаться за оказание военной поддержки Киеву и антироссийскую политику, передают «Вести».

    «Поэтому они знают, чем они занимаются, и пытаются от этого, как у нас говорят, «отмазаться» публично заранее. Не получится», – подчеркнул министр иностранных дел России в беседе с журналистом.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Россия учитывает шаги элит в Британии, Брюсселе, Париже, Берлине и других столицах. По его словам, подавляющее большинство западных стран придерживается откровенно русофобской линии.

    Перед саммитом в Анкаре страны НАТО не согласовали долгосрочные обязательства по военной поддержке Киева на 2027 год.

    Ранее Лавров заявил, что западные страны ведут борьбу против Москвы, используя граждан Украины, при этом активно снабжая Киев современным оружием и технологиями.

    Также Лавров указал на стремление европейских столиц сохранить режим Владимира Зеленского в качестве плацдарма против Москвы.

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    24 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Медведев: Армения не станет членом ЕС, но отношения с Россией испортит
    Медведев: Армения не станет членом ЕС, но отношения с Россией испортит
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ереван никогда не станет членом Европейского союза, но при этом надолго испортит отношения с Евразийским экономическим союзом, включая Москву, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Очевидно, что Армения никогда не вступит в страдающий дурными хроническими болезнями Евросоюз, но надолго испортит свои отношения с Россией и другими странами ЕАЭС», – приводит ТАСС слова Медведева.

    По его мнению, решение армянского руководства связано с политическими амбициями и отступлением от национальных интересов страны. «Такова цена шизоидных амбиций нынешнего правителя маленькой страны, густо замешанных на предательстве национальных интересов, бабках Сороса и сатанинском преследовании Армянской апостольской церкви», – заявил зампред Совбеза России.

    В завершение Медведев использовал латинское выражение «Non mittite margaritas ante porcos», которое переводится как «не мечите бисер перед свиньями».

    «Впрочем, применительно к нынешней власти в Армении действует лишь одно правило – "Non mittite margaritas ante porcos"», – написал Медведев.

    Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил об ожидании от Армении решения по референдуму до декабря.

    В результате европейского курса Еревана товарооборот между Россией и Арменией снизился на 21,5%.

    В январе прошлого года армянское правительство одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Евросоюз.

    Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил об ожидании от Армении решения по референдуму до декабря.

    В результате европейского курса Еревана товарооборот между Россией и Арменией снизился на 21,5%.

    В январе прошлого года армянское правительство одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Евросоюз.

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    24 августа 2026, 22:00 • Новости дня
    Медведев назвал энергетики «приличной гадостью»
    Медведев назвал энергетики «приличной гадостью»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев признался, что никогда не употреблял энергетические напитки, и поддержал идею ограничения их свободной продажи в магазинах.

    Заявление прозвучало в понедельник на встрече с активом женского движения партии, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы одна из участниц предложила ввести дополнительное регулирование продажи безалкогольных энергетиков, в частности, размещать их на отдельных полках или ограничить свободную выкладку в магазинах. «У меня такое ощущение, что я ни разу в жизни не пил этот энергетический напиток, правда. Я не могу вспомнить – это же не кока-кола, не пепси-кола и не лимонад, правильно? Что там содержится в энергетике, помимо кофеина? Таурин, химия. Это тогда такая небезвредная химия», – отметил Медведев.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что употребление энергетиков вызывает привыкание, а их свободная продажа создает иллюзию нормальности такого потребления. Он согласился, что сепарация этих товаров от остальных напитков может быть полезной, но предупредил, что отдельные полки не должны стать скрытой рекламой, так как «запретный плод очень сладок».

    Председатель «Единой России» предложил тщательно взвесить все за и против, допустив возможность принятия рекомендаций на уровне законодательных органов и партии. Он также добавил, что часть вопросов регулирования могут взять на себя регионы, а при необходимости изменения внесут на федеральном уровне.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных штрафов за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

    Ранее в России начал действовать запрет на реализацию энергетиков лицам младше 18 лет.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил запретить продажу тонизирующих напитков в здании парламента.

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    23 августа 2026, 11:57 • Новости дня
    Медведев объяснил героизацию нацистов на Украине животным страхом Зеленского

    Медведев заявил о диком страхе Зеленского перед украинскими националистами

    Медведев объяснил героизацию нацистов на Украине животным страхом Зеленского
    @ Секретариат зампреда Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский испытывает дикий страх, поэтому пресмыкается перед нацистами, для которых сам является расходным материалом, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в Max заявил, что Зеленский, как будто назло своим корням и заветам предков, продолжает героизировать нацистов и предателей всех мастей.

    «Политическая канонизация Бандеры, перезахоронение бренных останков Мельника и Коновальца. Теперь вот – конкурс на памятник Мазепе. Остается создать в Киеве пантеоны Гитлеру и Муссолини», – написал Медведев.

    «Зеленский испытывает дикий страх, поэтому пресмыкается перед нацистами, для которых сам расходный материал», – подчеркнул государственный деятель. По его словам, радикалы с радостью отправили бы главу государства в печь.

    Российский чиновник добавил, что политик славит бандеровцев исключительно из-за боязни расправы. В конечном итоге местные неонацисты сами уничтожат Зеленского, резюмировал автор публикации.

    В мае Дмитрий Медведев жестко раскритиковал Владимира Зеленского за участие в церемонии перезахоронения нациста Андрея Мельника.

    В августе власти Украины извлекли останки главаря ОУН ( признана экстремистской и  террористической в России) Евгения Коновальца из могилы в Роттердаме для отправки в Киевскую область.

    Позже боевики украинской террористической организации  устроили торжественный ритуал у гроба этого пособника нацистов в одном из киевских храмов.

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    23 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    Лавров: Помощь Запада Киеву не стоит воспринимать как действия по линии НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Западную поддержку Украины не следует расценивать как официальные действия Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров призвал не расценивать текущую западную поддержку Киева как скоординированные действия НАТО, передают «Вести».

    Лавров отметил разрозненность действий западных стран в этом вопросе.

    «Мне иногда так кажется, что они все вроде поодиночке. А чего они в рамках НАТО не примут какое-то решение? Как они по Югославии принимали решение, как они принимали по Ираку решение в рамках НАТО, по Ливии частично», – заявил министр.

    По словам руководителя МИД России, именно поэтому текущую помощь Киеву не стоит воспринимать как скоординированную акцию по линии альянса.

     Лавров предупредил о невозможности стран НАТО «отмазаться» от военной поддержки Киева.

    Ранее Лавров пообещал, что Россия будет жестко уничтожать каналы западной помощи украинской армии.

    До этого Лавров назвал ложью слова западных политиков о невмешательстве альянса в конфликт.

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    22 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Путин прибыл на второй этап предвыборного съезда партии «Единая Россия»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл на второй этап предвыборного съезда партии «Единая Россия», на котором делегаты утвердят новую народную программу для предстоящих выборов в Государственную думу.

    Президент России Владимир Путин приехал на второй этап съезда партии парламентского большинства, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Москве 22 августа.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт работе съезда в Москве. Второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве начался с гимна Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    На заседании также присутствует глава российского правительства Михаил Мишустин.

    Участники планируют утвердить народную программу, которая станет планом работы на ближайшие пять лет. Первый этап прошел 28 июня, где утвердили списки кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва. В них вошли 614 человек, включая 76 участников специальной военной операции.

    В первую пятерку федерального списка вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр столицы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, омбудсмен Мария Львова-Белова и начальник штаба «Юнармии» Владислав Головин.

    Выборы парламентариев пройдут в три дня – с 18 по 20 сентября 2026 года.

    Впервые в выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии.

    Одновременно состоятся выборы законодательных собраний в 39 регионах страны. Кроме того, пройдут выборы глав ряда субъектов: в восьми регионах руководителей выберут прямым голосованием, а в трех – через местные парламенты.

    Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы от «Единой России».

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    22 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Медведев заявил о потере Украиной половины населения

    Медведев заявил об утрате Украиной половины населения и 20% территорий

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряла половину населения и 20% случайно оказавшихся у нее территорий, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев дал жесткую оценку ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    «В этой самой стране, которую принято теперь называть «страна 404», уже исчезла половина населения и 20% случайно оказавшихся у них территорий», – сказал Медведев.

    Политик выразил абсолютную уверенность в дальнейшем увеличении площади возвращенных России земель. Он подчеркнул, что доблестная российская армия постоянно подтверждает этот факт своими действиями.

    Ранее Медведев назвал Украину фантомной страной с разрушенными ценностями.

    В мае зампред Совбеза отметил сокращение украинского населения более чем в два раза с 1991 года.

    Медведев также предрек неминуемую гибель соседнего государства без выбора новых разумных лидеров.

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    22 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Разведывательный самолет НАТО заметили у границ России над Балтикой

    Самолет-разведчик НАТО заметили над Эстонией и Латвией вдоль российской границы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет-разведчик Североатлантического альянса Bombardier ARTEMIS II провел маневры в небе над прибалтийскими странами в непосредственной близости от рубежей России.

    Маршрут военного борта пролегал в воздушном пространстве Эстонии и Латвии, а также неподалеку от акватории Балтийского моря, выяснило РИА «Новости».

    Аппарат выполнял маневры с 12 часов по московскому времени, вылетев с авиабазы около румынского города Констанца. При этом конечный пункт назначения самолета Bombardier ARTEMIS II скрыт от внешних наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа самолет-разведчик НАТО также из румынской Констанцы совершил разворот в районе побережья Финского залива.

    В конце июля другой натовский борт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry AWACS выполнил разведывательные маневры над акваторией Рижского залива.

    А месяцем ранее разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 Artemis II сделал несколько кругов у границ Калининградской области.

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    22 августа 2026, 15:44 • Новости дня
    Медведев назвал главные задачи программы «Единой России»

    Медведев назвал повышение МРОТ до 35 тыс. рублей одной из задач партии

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, обозначил приоритетные направления работы партии на ближайшие пять лет, выделив необходимость значительного увеличения минимального размера оплаты труда.

    Во время выступления на съезде партии Дмитрий Медведев обозначил приоритеты работы, передает ТАСС.

    «Определились семь ключевых вызовов, стоящих перед страной. Они всем известны, сгруппировали их. Это демография, кадры, региональное развитие, экономика, технологии, сбережение ценностного и культурного своеобразия нашей Родины и, безусловно, безопасность государства», – сказал политик.

    Председатель объединения добавил, что важнейшей целью блока «Достойная работа» в обновленной народной программе станет рост доходов граждан. В среднесрочной перспективе показатель планируется довести до 35 тыс. рублей.

    Ранее Медведев заявил, что работа над новой народной программой строится в соответствии с определенными главой государства национальными целями.

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    23 августа 2026, 14:23 • Новости дня
    Норвегия решила выделить Киеву около 9 млрд долларов в 2027 году

    Tекст: Вера Басилая

    Норвежское правительство планирует выделить Киеву около 9 млрд долларов в 2027 году, в том числе на военные цели, сообщило правительство Норвегии.

    Власти Норвегии планируют оказать Украине финансовую поддержку, выделив около 9 млрд долларов в следующем году, передает РИА «Новости». Средства направят на военные и гражданские нужды.

    «Правительство предложит парламенту продолжить оказание Украине помощи в размере 85 млрд норвежских крон (9,2 млрд долларов) в 2027 году», – говорится в сообщении на сайте норвежского кабмина.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки западного вооружения Киеву лишь затягивают конфликт и мешают его мирному урегулированию. В Кремле подчеркивали, что накачивание украинской армии оружием напрямую вовлекает страны НАТО в противостояние, что является «игрой с огнем» и не способствует переговорному процессу.

    Во время необъявленного визита на Украину немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль пообещал выделить Киеву 50 млн евро помощи.

    В прошлом году правительство Норвегии предложило выделить на поддержку Украины около 8,35 млрд долларов.

    Посольство России в Осло обвинило норвежские власти в эскалации конфликта.

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