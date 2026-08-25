Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.26 комментариев
Медведев напомнил Западу о главном уроке войны 2008 года
Медведев: Западу следует усвоить, что воевать с Россией не надо
Главный урок, который Запад после событий 2008 года в Южной Осетии должен был усвоить, что воевать с Россией не стоит, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал события 2008 года на Кавказе, передает РИА «Новости».
«Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.
«Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.
Медведев отметил, что итогам таких попыток развязывания войны с Россией каждый раз было торжество русского духа и силы оружия и позорное бегство захватчиков.
«Бессмысленно разжигать и национальный вопрос. Это всегда приводит к болезненным, а нередко и непоправимым последствиям для самих же провокаторов. Этого не осознал психически неуравновешенный Саакашвили – и где он сейчас, что с ним стало?» – добавил Медведев.
По словам зампреда Совбеза, грузинскую армию в тот период активно поддерживали американские и европейские инструкторы. Их основной целью было разжигание масштабной войны для максимального ослабления позиций Москвы. Однако Россия успешно провела операцию по принуждению Грузии к миру, защитив мирных жителей.
Медведев сообщил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещал учесть интересы абхазов и югоосетин, но начал неспровоцированную агрессию.
«Я был готов помогать процессу сближения, чтобы Грузия – по сути, разделенная на несколько частей – смогла сохранить свои границы. В качестве конфедерации или в каком-либо другом формате. Однако режим Саакашвили предпринял неспровоцированную, ничем не оправданную агрессию. Погибли десятки наших миротворцев и сотни мирных граждан. Москва была вынуждена провести операцию по принуждению Грузии к миру», – сказал Медведев.
Политик отметил, что Россия старалась не допустить дальнейшего кровопролития, спасти жизни людей и обеспечить прочный мир на Кавказе. После завершения боевых действий единственным способом гарантировать стабильность стало признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, что поддержали коллеги по Совету безопасности.
Медведев также подчеркнул, что во время конфликта Грузию наводнили западные советники, стремившиеся разжечь войну и ослабить Россию. Несмотря на воинственные заявления и требования санкций, Москва действовала прагматично. В итоге комиссия Евросоюза признала, что военные действия начал режим Саакашвили, и отношения с Западом вскоре нормализовались.
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