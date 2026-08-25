Медведев: Западу следует усвоить, что воевать с Россией не надо

Tекст: Вера Басилая

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал события 2008 года на Кавказе, передает РИА «Новости».

«Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.

«Главный урок, который Запад должен был усвоить, – с Россией воевать не надо. Ее история знает много подобных попыток», – подчеркнул политик.

Медведев отметил, что итогам таких попыток развязывания войны с Россией каждый раз было торжество русского духа и силы оружия и позорное бегство захватчиков.

«Бессмысленно разжигать и национальный вопрос. Это всегда приводит к болезненным, а нередко и непоправимым последствиям для самих же провокаторов. Этого не осознал психически неуравновешенный Саакашвили – и где он сейчас, что с ним стало?» – добавил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, грузинскую армию в тот период активно поддерживали американские и европейские инструкторы. Их основной целью было разжигание масштабной войны для максимального ослабления позиций Москвы. Однако Россия успешно провела операцию по принуждению Грузии к миру, защитив мирных жителей.

Медведев сообщил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещал учесть интересы абхазов и югоосетин, но начал неспровоцированную агрессию.

«Я был готов помогать процессу сближения, чтобы Грузия – по сути, разделенная на несколько частей – смогла сохранить свои границы. В качестве конфедерации или в каком-либо другом формате. Однако режим Саакашвили предпринял неспровоцированную, ничем не оправданную агрессию. Погибли десятки наших миротворцев и сотни мирных граждан. Москва была вынуждена провести операцию по принуждению Грузии к миру», – сказал Медведев.

Политик отметил, что Россия старалась не допустить дальнейшего кровопролития, спасти жизни людей и обеспечить прочный мир на Кавказе. После завершения боевых действий единственным способом гарантировать стабильность стало признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии, что поддержали коллеги по Совету безопасности.

Медведев также подчеркнул, что во время конфликта Грузию наводнили западные советники, стремившиеся разжечь войну и ослабить Россию. Несмотря на воинственные заявления и требования санкций, Москва действовала прагматично. В итоге комиссия Евросоюза признала, что военные действия начал режим Саакашвили, и отношения с Западом вскоре нормализовались.

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