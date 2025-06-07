Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Tекст: Александра Юдина

Документ предусматривает изменения в Кодексе об административных правонарушениях. За нарушение граждане заплатят штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, передает ТАСС.

Для должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 до 200 тыс. рублей. Юридическим лицам грозят штрафы от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Новый закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики.

Психотерапевт Евгений Кульгавчук сообщал, что употребление энергетиков может вызывать депрессию и ухудшать психическое состояние.