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    Владимир Можегов Владимир Можегов Лучший памятник Пушкину

    Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    27 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    5 комментариев
    7 июня 2025, 12:37 • Новости дня

    Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных штрафов за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

    Документ предусматривает изменения в Кодексе об административных правонарушениях. За нарушение граждане заплатят штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, передает ТАСС.

     Для должностных лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 до 200 тыс. рублей. Юридическим лицам грозят штрафы от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

    Новый закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

    Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении штрафов за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики.

    Психотерапевт Евгений Кульгавчук сообщал, что употребление энергетиков может вызывать депрессию и ухудшать психическое состояние.

    6 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России
    Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для технологического развития страны 2025 год является определяющим, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам в пятницу.

    «Текущий год является во многом определяющим для технологического развития России. Важно четко понимать направления, которые сегодня и в долгосрочной перспективе будут задавать темпы роста, динамику развития отраслей, регионов, всей страны. Нужно зафиксировать те сферы и области, где предстоит обеспечить настоящее глобальное технологическое лидерство – компаний, научных центров, предприятий», – цитирует главу государства Telegram-канал Кремля.

    Путин обратил внимание на то, что профильные нацпроекты должны быть проектами достижения технологического лидерства «не названию, конечно, а по сути». «Нужно ориентировать профильные нацпроекты на повышение технологического суверенитета не по отдельным элементам, а по отраслям в целом. Такое поручение тоже уже давалось ранее. Очень прошу доложить о его выполнении в самые короткие сроки», – добавил президент.

    «Новые технологические решения нельзя готовить, что называется, в стол», – подчеркнул Путин. Он отметил, что разработка технологических новшеств не должна происходить в изоляции от реального сектора — такие подходы, по его словам, давно признаны неэффективными. По его мнению, ключевая задача — обеспечить широкое распространение и применение инноваций в самых разных отраслях. Особое внимание президент уделил тому, чтобы внедрение новых технологий способствовало укреплению конкурентных позиций российской продукции и в целом усиливало экономику страны. При этом, как отметил глава государства, не менее важно, чтобы такие решения делали повседневную жизнь граждан более удобной и комфортной.

    В этой связи Путин дал поручение правительству обеспечить персональное сопровождение процессов внедрения передовых технологий в рамках своей компетенции. Основной акцент должен быть сделан на адаптивную настройку нормативной базы – с упором на проведение пилотных проектов, апробацию и реализацию инновационных решений. Также президент поручил ускорить согласование и запуск соответствующих программных документов.

    «Этот вопрос особенно важен в развитии, как пример, беспилотных авиационных систем. Что бывает, если мы запаздываем с их освоением, в том числе со средствами противодействия беспилотникам, мы с вами все хорошо знаем», – отметил глава государства.

    Ранее на совещании Путин заявил, что российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире.

    Коментарии (6)
    5 июня 2025, 17:23 • Новости дня
    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё

    Путин эмоционально отреагировал на призыв считать букву Ё национальным достоянием

    Путина впечатлило выступление завкафедрой ДВФУ в защиту буквы Ё
    @ Кремль. Новости/RUTUBE

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На заседании Совета по поддержке русского языка завкафедрой русского языка ДВФУ Лилиана Воронова заявила о необходимости особого отношения к букве Ё как национальному достоянию. Президент РФ Владимир Путин эмоционально отреагировал на это предложение.

    Во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заведующая кафедрой русского языка ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Лилиана Воронова призвала обратить особое внимание на букву Ё, передает ТАСС.

    Она подчеркнула: «Я очень люблю букву Ё и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание, как нашему национальному достоянию».

    Президент России Владимир Путин эмоционально отреагировал на эту идею, его мимику запечатлела видеокамера.

    Напомним, Путин назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности. Путин также выступил за сохранение чистоты русского языка и поддержал использование кириллицы вместо латиницы.

    Кроме того, глава государства предложил ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова.

    На ваш взгляд
    Сколько книг вы прочитали за последний год?







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    8 комментариев

    Коментарии (31)
    7 июня 2025, 11:45 • Видео
    Европа не смогла отказаться от русского газа

    Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    Коментарии (0)
    5 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию

    Путин процитировал слова Тютчева о важности взаимного уважения России и Европы

    Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значение слов поэта Федора Тютчева о том, что уважение между Россией и Европой должно быть обоюдным, и процитировал его высказывание.

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка напомнил слова поэта Федора Тютчева, передает сайт Кремля. Путин отметил, что Тютчев был истинным патриотом и мудрым человеком, чье наследие выходит за рамки стихотворных форм.

    Глава государства процитировал слова поэта, обращенные к европейцам о необходимости уважения России: «Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе».

    Путин подчеркнул, что эти слова актуальны и сегодня, и напомнил, что Тютчев писал их применительно к отношениям между Россией и Германией, но по сути обращался ко всем европейцам.

    На ваш взгляд
    Сколько книг вы прочитали за последний год?







    Результаты
    8 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка.

    На заседании была представлена информация о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка.

    Путин заявил, что этот документ призван защитить русский язык как доминанту общероссийской гражданской идентичности.

    Коментарии (16)
    4 июня 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин усомнился в целесообразности встречи на высшем уровне c Киевом после терактов
    Путин усомнился в целесообразности встречи на высшем уровне c Киевом после терактов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что требование Киева о проведении саммита с Россией выглядит странно на фоне террористических атак украинских формирований, передает ТАСС. Глава государства отметил, что украинская сторона одновременно просит о приостановке боевых действий на 30 или 60 суток и о встрече на высшем уровне.

    Путин задался вопросом: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?» Он также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и властям регионов принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших при происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что террористические атаки, инициированные Киевом и его союзниками, были использованы для срыва встречи в Стамбуле.

    Коментарии (20)
    4 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Трамп опубликовал сообщение в социальной сети TRUTH Social, где рассказал, что Путин выступил с решительным заявлением о необходимости ответных действий на недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждения лидеры затронули и другие вопросы. Трамп отметил, что одной из тем беседы стало недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Коментарии (16)
    4 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, подробно обсудив итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. Российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.

    Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».

    В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам.  Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    Коментарии (3)
    4 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Трамп подчеркнул важность российской поддержки на этом направлении, передает ТАСС.

    «Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом отработать с иранской стороной», – сказал Ушаков. По словам Ушакова, американский лидер отметил, что поддержка России может оказать влияние на переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США, в ходе которого подробно обсудил итоги прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Коментарии (4)
    4 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению намеренно. В связи с этим президент отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, постепенно перерождается в террористическую организацию, передает RT. Такое мнение глава государства высказал на совещании с правительством, комментируя теракт в Брянской области, организованный украинскими спецслужбами.

    «Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов», – заявил Путин.

    Он также подчеркнул, что киевская верхушка пытается запугать Россию посредством террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям принять все необходимые меры для помощи погибшим в происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    В результате подрывов на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях, организованных спецслужбами Украины, ущерб составил около 1 млрд руб.

    Количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области достигло 118 человек, среди которых пятеро детей, при этом семь человек погибли.

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    5 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин призвал использовать в общественных пространствах кириллицу вместо латиницы
    Путин призвал использовать в общественных пространствах кириллицу вместо латиницы
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В общественных пространствах следует использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы», заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

    «В общественном пространстве следует использовать наш исторический алфавит, исторический алфавит – кириллицу, а не кашу из латиницы и других символов. Наши писатели и классики еще в XIX веке иронизировали над таким подражательством», – цитирует Путина ТАСС.

    Также в ходе заседания глава государства назвал русский язык ключевой опорой и доминантой общероссийской идентичности.

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    5 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    В России оспорили слова Трампа о продолжительности разговора с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продолжительность телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, состоявшегося накануне вечером, составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее заявил президент США.

    Как передают РИА «Новости» и ТАСС, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся в среду вечером и длился 1 час 10 минут. Государственные информационные агентства сообщили об этом в четверг, ссылаясь на свои источники.

    В то же время, Дональд Трамп в публикации в Truth Social заявил, что его беседа с российским лидером продолжалась 1 час 15 минут. Российские агентства отметили разницу в пять минут между озвученными цифрами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился один час десять минут.

    Этот разговор стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Путин и Трамп обсудили итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле.

    Коментарии (2)
    4 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    @ Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости». Экс-президент США подчеркнул, что диалог длился один час 15 минут и был довольно содержательным.

    По словам Трампа, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе. При этом Трамп добавил, что обсуждение не стало тем шагом, который сразу приведет к миру. Он также сообщил, что Россия якобы пообещала «дать ответ» на украинскую атаку аэродромов.

    Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    4 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин: Киевскому режиму мир вообще не нужен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти не желают довести ситуацию до мирного урегулирования, поскольку это приведет к утере их властных полномочий, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти, а власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают», – цитирует Путина ТАСС.

    Так глава российского государства высказался об отказе киевского режима о перемирии по гуманитарным соображениям на два-три дня.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

    Коментарии (12)
    5 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому

    NYT: Трамп испытывает особую неприязнь к украинскому лидеру

    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Советники американского президента Дональда Трампа сообщили, что Владимир Зеленский вызывает у главы Белого дома особую неприязнь, к тому же он неоднократно называл того «плохим парнем», пишет NYT.

    «Советники говорят, что Трамп недоволен как российским президентом Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он испытывает особую неприязнь к лидеру украинской стороны. Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отметила, что Трамп ранее считал свои отношения с президентом России «очень, очень хорошими», что позволит легко и быстро разрешить украинский конфликт.

    «Однако мистер Трамп на собственном горьком опыте убедился, каковы пределы влияния Америки, когда он не желает отправлять Украине больше оружия и денег», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

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    6 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире
    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги – иностранцы часто их и копируют сегодня. Чтобы нарастить объем и качество работ в области беспилотников реализуется специальный нацпроект», – цитирует Путина  официальный Telegram-канал Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские системы вооружений стали популярнее из-за специальной военной операции.

    Коментарии (13)
    6 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России

    Путин: Доля семей, получающих меры поддержки на детей без заполнения заявлений, приблизилась к 100%

    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин отметил, что страна выполнила часть национальных задач, запланированных к 2030 году, причем ключевой показатель поддержки семей уже практически достиг максимального уровня.

    Россия смогла досрочно достичь части национальных целей развития, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Президент отметил, что по статистике некоторые показатели выполнены в первом квартале 2025 года.

    «По статистике некоторые показатели, намеченные на 2020-2030 годы, уже достигнуты в первом квартале текущего года. И, безусловно, это позитивный результат», – сообщил глава государства.

    Путин подчеркнул, что доля семей, получающих меры поддержки на детей проактивно, то есть без заявлений и обращений, вплотную приблизилась к 100%. По его словам, даже к 2030 году ожидался гораздо более скромный результат по этому направлению.

    «С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу, – заметил глава государства. – С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего».

    Напомним, на совещании основной докладчик – председатель правительства Михаил Мишустин, который подробно расскажет о планах и задачах по развитию ключевых направлений национальной политики. Также в ходе совещания первый вице-премьер Денис Мантуров представит доклад по обеспечению технологического лидерства в отраслях космоса и биоэкономики.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    • За что Трамп ненавидит Зеленского

      Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп и Маск устроили перепалку в социальных сетях

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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