В России запретили продажу энергетиков детям

В России начал действовать закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в России начал действовать закон, запрещающий продажу энергетических напитков лицам младше 18 лет. Президент Владимир Путин подписал этот документ 8 августа 2024 года. Новый закон требует от продавцов отказать в продаже, если у них возникают сомнения в возрасте покупателя и тот не предоставляет подтверждающий документ.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что каждый второй молодой человек в стране потребляет энергетики, и врачи доказывают их вред. Володин подчеркнул, что употребление таких напитков может увеличить риск появления гипертонии, ишемической болезни сердца и диабета, а также других заболеваний.

Закон также предоставляет российским регионам право самостоятельно определять объекты, где продажа тонизирующих напитков будет запрещена, а также устанавливать ограничения по времени и месту их реализации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, новые законы, вступающие в силу в марте, включают требования к иностранным агентам по зачислению доходов от продажи имущества на специальные счета и запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.

Госдума готовится ввести штрафы до 500 тыс. рублей для должностных лиц за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Психотерапевт Евгений Кульгавчук сообщал, что потребление ряда продуктов и напитков, включая энергетики, может вызвать депрессию и ухудшать психическое состояние.