Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.4 комментария
Володин рассказал о вступающих в силу в марте новых законах
Новые законы, вступающие в силу в марте, включают требования к иностранным агентам по зачислению доходов от продажи имущества на специальные счета и запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он рассказал о новых законах, которые вступят в силу в марте. В первую очередь это касается защиты здоровья детей. Он подчеркнул, что приоритетом для Госдумы является ограждение несовершеннолетних от потребления опасной продукции. Будет введен запрет на продажу энергетиков и газосодержащих товаров детям.
Володин также отметил, что лица, предавшие страну, не должны обогащаться за ее счет. Новый закон обяжет иностранных агентов зачислять доходы от продажи недвижимости, транспорта и интеллектуальной деятельности на специальные рублевые счета. Воспользоваться этими средствами можно будет только после снятия статуса иностранного агента.
Дополнительно с марта у граждан появится возможность установки самозапрета на оформление кредитов. Это защитит от мошенников, которые используют украденные или обманом полученные персональные данные для получения займов.
Кроме того, в рекламе кредитов и займов теперь будут обязаны указывать все условия, влияющие на полную стоимость, а также предупреждение о рисках, что позволит гражданам принимать более взвешенные решения.
Ранее Володин сообщил о повышении материнского капитала и индексации соцвыплат с февраля, а также о новых правилах для мигрантов и их работодателей.
До этого председатель Госдумы подробно рассказал о том, что депутаты приняли закон, который запрещает навязывать гражданам дополнительные услуги при заключении договоров. Кроме того, спикер Госдумы рассказал, что принятые законы изменят отношение мигрантов к русскому языку, способствуя лучшей интеграции в российское общество.