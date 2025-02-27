Володин рассказал о вступающих в силу в марте новых законах

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он рассказал о новых законах, которые вступят в силу в марте. В первую очередь это касается защиты здоровья детей. Он подчеркнул, что приоритетом для Госдумы является ограждение несовершеннолетних от потребления опасной продукции. Будет введен запрет на продажу энергетиков и газосодержащих товаров детям.

Володин также отметил, что лица, предавшие страну, не должны обогащаться за ее счет. Новый закон обяжет иностранных агентов зачислять доходы от продажи недвижимости, транспорта и интеллектуальной деятельности на специальные рублевые счета. Воспользоваться этими средствами можно будет только после снятия статуса иностранного агента.

Дополнительно с марта у граждан появится возможность установки самозапрета на оформление кредитов. Это защитит от мошенников, которые используют украденные или обманом полученные персональные данные для получения займов.

Кроме того, в рекламе кредитов и займов теперь будут обязаны указывать все условия, влияющие на полную стоимость, а также предупреждение о рисках, что позволит гражданам принимать более взвешенные решения.

Ранее Володин сообщил о повышении материнского капитала и индексации соцвыплат с февраля, а также о новых правилах для мигрантов и их работодателей.

До этого председатель Госдумы подробно рассказал о том, что депутаты приняли закон, который запрещает навязывать гражданам дополнительные услуги при заключении договоров. Кроме того, спикер Госдумы рассказал, что принятые законы изменят отношение мигрантов к русскому языку, способствуя лучшей интеграции в российское общество.