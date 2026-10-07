Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
МВД: Прямых поставок наркотиков с Украины в Россию после начала СВО нет
Прямые и целенаправленные поставки наркотиков с территории Украины в Россию прекратились после начала специальной военной операции, заявил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.
Смуров на заседании президиума Общественного совета при МВД России ответил на вопрос о том, как с началом СВО увеличилась работа, влияние западных спецслужб и Украины на активное распространение наркотиков в российской молодежной среде. Он подчеркнул, что раньше наблюдались «целенаправленные поставки на рубеже 2020 года наркотических средств с территории Украины в РФ», передает ТАСС.
«Сейчас, в связи с тем, что там достаточно обширная серая зона и прочее, таких фактов прямых нет. Но то, что цели остались хотя бы в потенциале у наших оппонентов, это точно», – заявил Смуров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле США решили закупить для Украины устройства для борьбы с наркотрафиком.
В прошлом году стало известно о криминальном бизнесе колумбийских группировок на Украине, который охватил поставки кокаина.
В августе 2025 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о ликвидации наркотрафика на территории своей страны.