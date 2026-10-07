МВД: Прямых поставок наркотиков с Украины в Россию после начала СВО нет

Tекст: Дарья Григоренко

Смуров на заседании президиума Общественного совета при МВД России ответил на вопрос о том, как с началом СВО увеличилась работа, влияние западных спецслужб и Украины на активное распространение наркотиков в российской молодежной среде. Он подчеркнул, что раньше наблюдались «целенаправленные поставки на рубеже 2020 года наркотических средств с территории Украины в РФ», передает ТАСС.

«Сейчас, в связи с тем, что там достаточно обширная серая зона и прочее, таких фактов прямых нет. Но то, что цели остались хотя бы в потенциале у наших оппонентов, это точно», – заявил Смуров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле США решили закупить для Украины устройства для борьбы с наркотрафиком.

В прошлом году стало известно о криминальном бизнесе колумбийских группировок на Украине, который охватил поставки кокаина.

В августе 2025 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о ликвидации наркотрафика на территории своей страны.