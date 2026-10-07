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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    41 комментарий
    7 октября 2026, 12:19 • Новости дня

    МВД: Прямых поставок наркотиков с Украины в Россию после начала СВО нет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прямые и целенаправленные поставки наркотиков с территории Украины в Россию прекратились после начала специальной военной операции, заявил врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров.

    Смуров на заседании президиума Общественного совета при МВД России ответил на вопрос о том, как с началом СВО увеличилась работа, влияние западных спецслужб и Украины на активное распространение наркотиков в российской молодежной среде. Он подчеркнул, что раньше наблюдались «целенаправленные поставки на рубеже 2020 года наркотических средств с территории Украины в РФ», передает ТАСС.

    «Сейчас, в связи с тем, что там достаточно обширная серая зона и прочее, таких фактов прямых нет. Но то, что цели остались хотя бы в потенциале у наших оппонентов, это точно», – заявил Смуров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле США решили закупить для Украины устройства для борьбы с наркотрафиком.

    В прошлом году стало известно о криминальном бизнесе колумбийских группировок на Украине, который охватил поставки кокаина.

    В августе 2025 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о ликвидации наркотрафика на территории своей страны.

    7 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Экс-глава Google Шмидт указал на ужас Запада перед «Рассветом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия находится на этапе развертывания спутниковой сети «Рассвет», а страны Запада уже в ужасе от будущих возможностей ее использования, рассказал бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт.

    «Правила игры изменились. Сейчас Москва занимается инновациями и улучшением, однако, в отличие от Украины, ресурсов у нее гораздо больше», – заявил бывший глава Google Эрик Шмидт в подкасте The Economist.

    По его данным, до сих пор нет эффективного способа справляться с баллистическими ракетами России, а противобаллистические ракеты, известные на Западе как Patriot, находятся в таком дефиците, что их попросту на всех не хватит.

    Украина имеет на вооружение ракету «Фламинго», но не может производить их в большом количестве.

    «Русские создают крайне мощные так называемые планирующие бомбы, с независимой системой наведения. Они не дают линии фронта сдвинуться и действительно поражают множество целей», – цитирует Шмидта «ИноСМИ».

    Напомним, Россия совершила запуск второй группы спутников «Рассвет» в конце июля. Первую партию, в которую входили 16 аппаратов, вывели на орбиту в марте 2026 года. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил бессмысленность попытки Киева ограничить работу спутников «Рассвет». Президент Владимир Путин заявил, что развертываемая российская низкоорбитальная группировка не уступает американской системе Starlink.

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    7 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Песков озвучил планы Путина в день рождения

    Путин проведет день рождения за рабочими делами

    Песков озвучил планы Путина в день рождения
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в день 74-летия будет работать согласно графику и проведет ряд телефонных переговоров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в графике главы государства есть публичные мероприятия, раньше времени о которых он объявлять не стал.

    Часть среды Путин отведет подготовке к международному саммиту в Туркмении, где, кроме участия во многосторонних заседаниях, ожидается серия двусторонних бесед, передает ТАСС.

    «День рождения – это всегда очень, очень такой личный праздник. И, конечно, главное, что для президента, это то, что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди», – отмечал ранее Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков анонсировал серию международных телефонных разговоров Путина.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    В Киеве начались отключения электроэнергии
    В Киеве начались отключения электроэнергии
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В украинской столице начались отключения электроэнергии, горожане переходят на генераторы, сообщили военкоры.

    Во многих районах Киева пропало электроснабжение, начались серьезные перебои со светом, сообщили в канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max.

    Из-за долгих отключений света горожане начали подключать генераторы. По данным украинского портала «Новости. Live», бензиновые генераторы вернулись на улицы города, их используют местные жители и предприниматели, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник жителям Киева предрекли отключения света до 16 часов в сутки в октябре.

    В воскресенье в Киеве начались перебои с электроснабжением.

    На прошлой неделе в городе остановился электротранспорт и пропал свет.

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    6 октября 2026, 22:43 • Новости дня
    В Сочи временно ограничили доступ на набережные и пляжи

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава города-курорта Андрей Прошунин сообщил, что в акватории происходит открытое горение, а приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, пока Росгидрометцентр ведет оперативный расчёт направления продуктов горения.

    «Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии», – написал глава города Сочи в Max-канале.

    Все службы координируются, идет оценка обстановки, принимаются необходимые меры для ликвидации горения. Прошунин уточнил, что на постоянной основе ведётся мониторинг качества воздуха и воды.

    «Рано утром начнётся подробный анализ и визуальный контроль ситуации», – отметил он.

    Ранее глава федеральной территории «Сириус» сообщил об отсутствии превышения загрязняющих веществ. В этот день сообщалось, что у берегов Сочи загорелся танкер.

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    7 октября 2026, 05:23 • Новости дня
    Посол напомнил Германии историю войн с Россией

    Посол Нечаев призвал Германию вспомнить историю войн с Россией

    Посол напомнил Германии историю войн с Россией
    @ Евгений Халдей/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев посоветовал европейским государственным деятелям освежить в памяти исторические события, чтобы избежать повторения прошлых ошибок в отношениях с Россией.

    «Желание повоевать с Россией, напротив, всегда оборачивалось для немцев катастрофой. Некоторым германским, да и европейским политикам неплохо бы освежить в памяти базовые уроки истории. Рядовые немцы почему-то помнят их гораздо лучше», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Рассуждая о перспективах восстановления двусторонних связей, посол обратил внимание на цикличность исторических процессов. Он пояснил, что именно тесное и взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Берлина всегда служило надежным фундаментом для процветания немецкого государства.

    «Не говоря уже о процессе послевоенного примирения наших стран и народов», – добавил он.

    Напомним, отношения Берлина и Москвы осложнились после инцидента в Лейпциге с дроном у аэропорта, в чем Германия бездоказательно обвинила Россию. Дипломат назвал действия Германии в связи с инцидентом провокацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков обвинил Германию в создании образа врага ради милитаризации и заявил о курсе Берлина на дальнейшую эскалацию против России.

    Посол Нечаев в Германии заявлял в сентябре о нежелании России конфликтовать с Европой.

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    7 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщило Министерство обороны.

    Удар был направлен на предприятия, задействованные в интересах компании «Файер Пойнт» для производства и хранения крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности.

    Поражены объекты в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в Одесской области уничтожены объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры, а также морские суда, работавшие в интересах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим для ВСУ в порту Южный.

    В понедельник ВС России нанесли удар по порту Вилково.

    В воскресенье Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Владимира Зеленского.

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    7 октября 2026, 01:37 • Новости дня
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам титана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия вошла в тройку мировых лидеров по объемам запасов титана, уступая лишь Китаю и Австралии, сообщили в Минприроды.

    По данным пресс-службы ведомства, объем балансовых запасов оценивается почти в 600 млн тонн, передает РИА «Новости».

    «Что касается титана, Россия обладает одной из крупнейших минерально-сырьевых баз этого полезного ископаемого в мире – ее балансовые запасы оцениваются в 597 млн тонн. Это третье место в мире после Китая и Австралии», – подчеркнули там.

    Ожидается, что по итогам геологоразведочных работ в 2026 году российские компании обеспечат прирост балансовых запасов титана на 165 тыс. тонн.

    Кроме того, в 2026 году на поиск этого ценного металла запланированы частные инвестиции в размере 344,1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла шестое место в мире по запасам урана. Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам золота. Глава Минприроды сообщил о новых запасах циркония в Заполярье.


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    6 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    Экс-депутат Госдумы Романов отправился служить в зону спецоперации
    @ duma.gov.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов принял решение отправиться на военную службу в зону проведения специальной военной операции.

    «Как офицер запаса Вооруженных сил Российской Федерации я принял решение о заключении контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны… С честью приступаю к исполнению воинского долга в зоне специальной военной операции», – заявил политик в видеообращении на своей странице в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Парламентарий выразил уверенность, что накопленный опыт работы в Государственной думе обязательно поможет ему на передовой. Он также добавил, что идет вперед ради Родины, народа и президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле петербургский депутат Александр Малькевич отправился в зону проведения спецоперации.

    В сентябре более 80 ветеранов боевых действий получили мандаты депутатов Государственной думы.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин пообещал максимально задействовать навыки участников спецоперации.

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    7 октября 2026, 10:03 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    ВС России нанесли удар по месту производства ракет «Фламинго» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ходе ночной атаки применили высокоточное оружие и беспилотники для поражения заводов военно-промышленного комплекса, портовой инфраструктуры и судов, задействованных в интересах украинской армии.

    В результате массированного удара высокоточным оружием и беспилотниками поражены предприятия ВПК в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также объекты в Одесской области, указало Минобороны в Max.

    В Киеве и Киевской области удары пришлись по предприятию «Умные боеприпасы», цеху сборки дронов «Фанплит» и Киевскому картонно-бумажному комбинату, где производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго» и беспилотники.

    В Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях поражены мощности по выпуску комплектующих для ракет и дронов, включая Южный машиностроительный завод в Днепре.

    Кроме того, в Полтавской области нанесен урон производству шасси для пусковых установок на заводе «Автокраз» и табачной фабрике, выпускавшей боеприпасы. В Харьковской области поражен механический завод в Лозовой, а в Одесской области – завод «Дунай судоремонт» и сухогруз с товарами военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударили по предприятиям ВПК Украины и по портовой инфраструктуре в Одесской области.

    Во вторник Вооруженные силы России поразили танкер с горючим в порту Южный. В понедельник российские войска нанесли удар по электроподстанции в Харьковской области и порту Вилково.

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    6 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Захарова: В Париже полиция месит своих же детей

    Захарова о протестах в Париже: Не слышу обитателей «прекрасного сада»

    Tекст: Катерина Туманова

    Полицейские методы борьбы с протестующей молодежью в Париже удивили официального представителя МИД Марию Захарова, которая высказалась о происходящем в европейской стране по отношению к правам человека.

    «Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей «прекрасного сада» – подайте голос», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

    При этом учащиеся лицея в Риме заняли здание под лозунгом «Сделаем как во Франции».


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    7 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине «верите вы или нет»
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Мэриленде выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине благодаря своим усилиям, добавив, что это случится вне зависимости от мнения скептиков, которые в это не верят.

    «Мы еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим… это тоже довольно скоро произойдет. Хотите, верьте, хотите нет, это может не выглядеть так, но оно действительно приближается», – приводит РИА «Новости» слова американского лидера об окончании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября президент  США потребовал от Киева сократить удары по российским объектам. Президент России Владимир Путин оценил предложения Вашингтона по Украине.

    При этом Германия предсказала приближение мира по дыму из Киева.


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    7 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы стран Европейского союза согласовали 22-й пакет санкций, затрагивающий более 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с оборонным сектором России.

    Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1,5 тыс. компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, передает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

    По словам собеседника агентства, ожидается, что новые ограничительные меры будут окончательно утверждены Советом ЕС до конца недели, после чего они вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила упразднить право вето стран ЕС по расширению и санкциям.

    В тот же день Молдавия запланировала присоединиться к санкциям Евросоюза против удобрений из России.

    Алишер Усманов, Михаил Фридман и Петр Авен были исключены из санкционного списка ЕС.

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    7 октября 2026, 12:22 • Новости дня
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Центр» отражена попытка деблокирования окруженного противника подразделениями 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ силами до взвода при поддержке бронетехники.

    В Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигались в центральной и северной частях города, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения морской пехоты продолжали наступление в северо-западном направлении вдоль железной дороги. Овладели территорией парковой зоны, домом культуры в северной части населенного пункта и двумя производственными сооружениями на территории шахты «Добропольская».

    Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Святогоровки, Белозерского, Сергеевки, Степановки, Новоявленки, Роганского, Лидино и Новоандреевки в Донецкой народной республике (ДНР), Петропавловки и Чугуево в Днепропетровской области.

    В течение последних суток были освобождены 82 здания, уничтожены более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап, перечислили в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 520 военнослужащих, семь бронемашин, орудие полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и радиолокационная станция, подытожили в оборонном ведомстве.

    Утром в понедельник сообщалось, что морпехи группировки «Центр» уничтожили опорные пункты ВСУ в Доброполье.

    Накануне сообщалось, что в Доброполье штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части города.

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    6 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Российские дипломаты в Кишиневе «восхитились» словами Каллас о евробезопасности

    В Кишиневе раскритиковали слова Каллас о евробезопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 5 октября заявила о том, что приднестровский конфликт не является препятствием для вступления Молдавии в ЕС, заметили российские дипломаты в Кишиневе.

    Они допустили, что верным будет сделать вывод фактическом согласии в Брюсселе с присутствием на территории ЕС российских войск, размещенных в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года, написали дипломаты Telegram-канале посольства.

    «Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Не означает ли это, что озвученный К.Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности?» – поиронизировали они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кишинев анонсировал отказ от вин «Изабелла» и «Лидия» ради вступления в ЕС. Молдавия подготовила план по вступлению в ЕС к 2028 году.

    При этом Еврокомиссия разработала механизм защиты ЕС от новых стран-участниц.


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    6 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Вооруженный ножом подросток ранил врача скорой помощи в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Москвы 17-летний юноша ранил ножом врача скорой помощи: он заперся в туалете квартиры на улице Антонова-Овсеенко, а затем внезапно набросился на прибывших к его матери медиков.

    Врачи приехали на вызов к матери нападавшего. В результате происшествия один специалист получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсиенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина. Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом, один пострадал», – сообщил источник.

    По предварительной информации, причиной агрессии стал испуг юноши за состояние здоровья матери.

    Позже стало известно, что 17-летнего юношу доставили в специализированное лечебное заведения для людей с психическими расстройствами. Предварительно, подросток состоял на учете в ПНД с аутизмом.

    «Мать парня также доставлена в специализированную больницу, она также находится на учете у психиатра», – добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяная женщина в августе избила фельдшера скорой помощи под Петербургом, а в августе нетрезвый молодой человек избил фельдшера и водителя скорой. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

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    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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