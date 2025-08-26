Мадуро заявил о ликвидации наркотрафика на территории Венесуэлы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Венесуэла полностью ликвидировала наркотрафик на своей территории, заявил президент страны Николас Мадуро в эфире программы «С Мадуро плюс» на телеканале Venezolana de Television, передает ТАСС. По его словам, только 5% кокаина, производимого колумбийскими наркокартелями, пытаются переправить через республику, и в 2023 году уже изъято 52 тонны наркотиков. Мадуро подчеркнул: «Венесуэла – чистая и свободная от наркотрафика, посевов коки и производства кокаина страна». Он также отметил, что подавляющее большинство, 80% кокаина, поставляется на американский рынок через Тихий океан, а не через территорию Венесуэлы. Президент Венесуэлы обвинил Вашингтон в угрозах странам Карибского бассейна и Латинской Америки, несмотря на то, что, по его словам, США продемонстрировали неэффективность в борьбе с наркоторговлей и являются крупнейшим потребителем наркотиков в мире. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне, три американских эсминца направляются в южную часть Карибского бассейна для операций против наркокартелей. Газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп тайно санкционировал применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Кроме того, Вашингтон обвиняет Мадуро в связях с наркокартелем Cartel de los Soles и объявил награду в 50 млн долларов за информацию, которая приведет к его аресту, заявила министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США нашли в Латинской Америке новое направление для возможного военного вторжения. Глава МИД России Сергей Лавров поддержал усилия Венесуэлы по защите национального суверенитета. Президент Николас Мадуро объявил о проведении переписи населения и дополнительном призыве в боливарианскую милицию.