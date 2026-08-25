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Экс-президенту Армении Кочаряну предъявили обвинение
Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявили обвинение
Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение бывшему президенту страны Роберту Кочаряну.
Уголовное дело против бывшего главы государства инициировано антикоррупционным ведомством, передает «Интерфакс».
Адвокат Арам Орбелян сообщил журналистам: «Обвинение связано с утверждением президентом в период его деятельности решений правительства».
Защитник выразил серьезные сомнения в юридической обоснованности документа и наличии состава преступления. Он подчеркнул, что квалификация действий политика содержит фундаментальные правовые изъяны. Кочаряна задержали для представления в суд, где планировалось решить вопрос об аресте.
Позже экс-президента увезли в больницу прямо из здания ведомства из-за проблем со здоровьем. Кроме того, следствие направило в суд ходатайство об аресте старшего сына политика Седрака Кочаряна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители доставили бывшего президента Армении в Антикоррупционный комитет после серии обысков.
Представители ведомства провели массовые следственные мероприятия в рамках уголовного производства.
В июне Центральная избирательная комиссия одобрила начало судебного разбирательства в отношении политика из-за давних сделок с недвижимостью.