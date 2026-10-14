Пострадавший в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете россиянин вышел из комы

Tекст: Ольга Иванова

«Наконец-то пришел в себя Данила, который пострадал в аварии на Пхукете ночью пятого октября», – сообщила РИА «Новости» лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

По ее словам, врачи провели россиянину операцию по скреплению челюсти скобами. Она добавила, что 17-летний молодой человек дает хорошую динамику, несмотря на тяжелые травмы, врачи говорят о скорой выписке.

Ранее сообщалось о лобовом столкновении двух мотоциклов в районе Патонг. Одним из них управлял сын экс-мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, который погиб. На втором мототакси ехал Горбунов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе тело погибшего в ДТП на Пхукете россиянина отправили домой.

Пропавшего в Таиланде российского подростка нашли в состоянии комы.

Летом россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде.