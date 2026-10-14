Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Пострадавший в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы на Пхукете россиянин вышел из комы
Россиянин Данила Горбунов, пострадавший в лобовом столкновении с мотоциклом погибшего сына экс-мэра Махачкалы на Пхукете, вышел из комы и готовится к выписке.
«Наконец-то пришел в себя Данила, который пострадал в аварии на Пхукете ночью пятого октября», – сообщила РИА «Новости» лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.
По ее словам, врачи провели россиянину операцию по скреплению челюсти скобами. Она добавила, что 17-летний молодой человек дает хорошую динамику, несмотря на тяжелые травмы, врачи говорят о скорой выписке.
Ранее сообщалось о лобовом столкновении двух мотоциклов в районе Патонг. Одним из них управлял сын экс-мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, который погиб. На втором мототакси ехал Горбунов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе тело погибшего в ДТП на Пхукете россиянина отправили домой.
Пропавшего в Таиланде российского подростка нашли в состоянии комы.
Летом россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде.