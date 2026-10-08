Тело погибшего в ДТП на Пхукете россиянина отправили домой

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вчера тело россиянина, погибшего в ДТП в ночь с 4 на 5 октября, было отправлено на Родину», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

Ранее Иванов сообщал, что генеральное консульство оказывает содействие семье погибшего россиянина в репатриации тела.

В ночь с 4 на 5 октября в пхукетском районе Патонг произошло лобовое столкновение двух мотоциклов. Одним из них управлял 32-летний сын экс-мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, на втором в качестве пассажира ехал 17-летний россиянин Данила Горбунов. В ДТП погибли Мусаев и таец-водитель мототакси, а Горбунов оказался в больнице в состоянии комы с черепно-мозговой травмой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в генконсульстве подтвердили гибель россиянина в ДТП на Пхукете.

В понедельник сын экс-мэра Махачкалы Мусаева погиб в ДТП в Таиланде.

В конце августа россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде.