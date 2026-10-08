Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Тело погибшего в ДТП на Пхукете россиянина отправили домой
Тело 32-летнего россиянина, погибшего в ДТП с мотоциклом на таиландском острове Пхукет в ночь с 4 на 5 октября, отправлено на Родину, сообщил генеральный консул России в городе Пхукет Егор Иванов.
«Вчера тело россиянина, погибшего в ДТП в ночь с 4 на 5 октября, было отправлено на Родину», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».
Ранее Иванов сообщал, что генеральное консульство оказывает содействие семье погибшего россиянина в репатриации тела.
В ночь с 4 на 5 октября в пхукетском районе Патонг произошло лобовое столкновение двух мотоциклов. Одним из них управлял 32-летний сын экс-мэра Махачкалы Асхаб Мусаев, на втором в качестве пассажира ехал 17-летний россиянин Данила Горбунов. В ДТП погибли Мусаев и таец-водитель мототакси, а Горбунов оказался в больнице в состоянии комы с черепно-мозговой травмой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в генконсульстве подтвердили гибель россиянина в ДТП на Пхукете.
В понедельник сын экс-мэра Махачкалы Мусаева погиб в ДТП в Таиланде.
В конце августа россиянка погибла в результате ДТП в Таиланде.