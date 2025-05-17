Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Италия направила Украине устаревшее оружие на 3 млрд евро
Италия с 2022 года отправила на Украину военной техники и боеприпасов примерно на 3 млрд евро, используя в основном устаревшие запасы армии.
Как пишет ТАСС, министр обороны Италии Гуидо Крозетто на заседании комитета по безопасности парламента сообщил о поставках оружия и боеприпасов Украине на сумму около 3 млрд евро. По данным Il Fatto quotidiano, речь идет о вооружении, находившемся на складах Италии в избытке в течение многих лет, а не о специально закупленных для Киева образцах.
Министерство иностранных дел Италии ранее сообщало, что на военные и гуманитарные нужды для Украины страна выделила 2,5 млрд евро, часть из которых направлялась через фонды Евросоюза. Крозетто подчеркнул, что несмотря на отправку в основном устаревших образцов, Италии необходимо оперативно пополнить национальные арсеналы и поручил провести их инвентаризацию.
С 2022 года Рим передал Киеву десять пакетов военной помощи, а в ближайший одиннадцатый планируется включить 400 бронетранспортеров M113, поскольку их утилизация обошлась бы дороже, чем отправка на Украину. Перечень всего передаваемого оружия засекречен, однако СМИ указывали на поставки БТР M113 и двух комплексов SAMP/T.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Италии выразили поддержку инициативе пасхального перемирия в зоне спецоперации на Украине.