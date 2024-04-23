Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.14 комментариев
Сильный ветер повредил кровли и автомобили в Татарстане
В Татарстане ураганом снесло кровли нескольких зданий и повредило четыре автомобиля
Сильный ветер в Буинском районе Татарстана повредил кровли нескольких зданий, включая отделение почты, и четыре автомобиля. Пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС.
«Всего в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений поступили 9 сообщений о повреждении кровли и порыва электрических проводов в частных домовладениях в Буинском районе», – говорится в сообщении МЧС, передает РИА «Новости».
Ранее Гидрометцентр республики предупредил о том, что в Татарстане 23 апреля ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.
Глава Буинского района Ранис Камартдинов сообщил, что из-за сильного ветра в Буинске поломаны деревья, повреждены заборы и автомобили. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики сидеть дома из-за непогоды, отметив, что в нескольких районах есть разрушения.
По состоянию на 20:00 регламентных отключений электроснабжения нет.