Сильный ветер повредил кровли и автомобили в Татарстане

В Татарстане ураганом снесло кровли нескольких зданий и повредило четыре автомобиля

Tекст: Денис Тельманов

«Всего в связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений поступили 9 сообщений о повреждении кровли и порыва электрических проводов в частных домовладениях в Буинском районе», – говорится в сообщении МЧС, передает РИА «Новости».

Ранее Гидрометцентр республики предупредил о том, что в Татарстане 23 апреля ожидаются ливни с грозами и градом, а также сильный ветер порывами до 20 метров в секунду.



Глава Буинского района Ранис Камартдинов сообщил, что из-за сильного ветра в Буинске поломаны деревья, повреждены заборы и автомобили. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики сидеть дома из-за непогоды, отметив, что в нескольких районах есть разрушения.



По состоянию на 20:00 регламентных отключений электроснабжения нет.

