Главный гериатр Минздрава рассказала о «пиках» старения в организме человека

Главный гериатр Минздрава Ткачева рассказала о «пиках» старения в организме

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, ранее считалось, что старение идет постепенно, но сейчас специалисты наблюдают так называемые «пики» – периоды, когда механизмы старения активизируются и возрастные изменения происходят интенсивнее, передает РИА «Новости».

Ткачева подчеркнула, что определение таких «пиков» является ключевой задачей в изучении биологии старения.

«Зная, когда происходят «пики» старения, можно будет понять их интенсивность и эффективнее влиять на состояние здоровья», – заявила она. Это поможет своевременно корректировать медицинские подходы к поддержанию здоровья.

Эксперт также отметила, что у каждого человека есть свой индивидуальный профиль старения. У одних возрастные изменения начинаются с сердечно-сосудистой системы, у других – с репродуктивной или других систем организма. Такие различия формируют разные фенотипы старения, которые сейчас активно изучаются.

В Пироговском университете, по словам Ткачевой, уже созданы более десяти различных «калькуляторов», позволяющих определить степень старения отдельных органов и систем. Эти инструменты могут стать основой для персонализированных программ профилактики возрастных заболеваний.

Конференция в Саранске собрала представителей органов власти, медицины, культуры и бизнеса. Координатором регионального движения выступает аппарат правительства России, а оператором – Фонд «Росконгресс».

