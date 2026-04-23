«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».2 комментария
Украинские дроны атаковали бегущих в Россию мирных харьковчан
Боевики целенаправленно применяют беспилотники против жителей прифронтовых районов Харьковской области, пытающихся покинуть опасную зону и спастись на подконтрольной российской стороне территории, сообщил замглавы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что большинство людей отказывается уезжать на подконтрольную Киеву территорию, передает РИА «Новости». Местные жители стремятся перебраться в Россию, спасаясь от боевых действий.
«Однако ВСУ целенаправленно препятствуют таким переходам, нанося смертельные удары FPV-дронами по мирным гражданам. В результате этих атак погибают и получают ранения безоружные гражданские», – заявил чиновник журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные использовали ударные беспилотники против мирных жителей Константиновки при попытке эвакуации.
Омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская призвала мировое сообщество осудить убийства гражданских лиц операторами дронов ВСУ.
Глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев заявил о невозможности массового вывоза людей из Двуречной из-за постоянных нападений.