Киевские власти переименовали топонимы Чернобыля и Припяти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Киевская областная администрация распорядилась о переименовании топонимов с советскими названиями в почти безлюдных Чернобыле и Припяти, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

«Чернобыль и Припять декоммунизировали. Киевская областная администрация 23 апреля своим распоряжением переименовала названия улиц и других топонимов с советским названием», – говорится в сообщении Telegram-канала издания.

Среди изменений, например, улица Дружбы Народов в Припяти теперь носит имя Соборности Украины, а улица Кирова в Чернобыле стала Лесопарковой. Всего власти изменили названия 82 топонимов в этих городах, несмотря на то, что постоянных жителей там практически нет из-за высокой радиации, сохраняющейся более 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС.

Издание напоминает, что подобные меры на Украине принимаются с 2015 года после принятия закона о декоммунизации. В последние годы власти страны также активно демонтируют памятники, связанные с советской историей, и проводят переименование улиц.

