Ferrexpo приостановила добычу руды на Украине из-за проблем с электричеством

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-релизе Ferrexpo отмечается: «До тех пор, пока не будет обеспечена стабильная и необходимая поставка электроэнергии в требуемых объемах, было принято решение приостановить работу и отправить часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск», передает ТАСС.

Главные производственные мощности Ferrexpo располагаются в Полтавской области. Полтавский горно-обогатительный комбинат считается владельцем крупнейших запасов железной руды в Европе и осуществляет полный цикл производства – от добычи до выпуска сырья для металлургии.

Компания уже сталкивалась с подобными проблемами. В ноябре прошлого года Ferrexpo также останавливала производство и экспорт железорудной продукции после перебоев с электроэнергией в регионе.

Ранее Владимир Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара возмездия по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. В Киеве после взрывов наступил масштабный транспортный коллапс.