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Российские физики создали микролазеры размером с пылинку
Российские физики создали микролазеры диаметром 5-8 микрометров, которые эффективно работают при комнатной температуре и подходят для интеграции в микросхемы.
Российские ученые разработали микролазеры диаметром всего 5-8 микрометров, пригодные для интеграции в микросхемы, передает ТАСС. Эти лазеры способны работать при комнатной температуре и не нуждаются в системах охлаждения. Разработка стала возможна благодаря применению эффекта шепчущей галереи, который минимизирует потери света внутри микролазера.
Как рассказал старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Эдуард Моисеев, «аналогичный эффект позволяет свету многократно отражаться внутри дискового микролазера, благодаря чему потери минимизируются». Ранее создание столь компактных лазеров было затруднено быстрым возрастанием потерь света при уменьшении размеров резонатора.
Для решения этой проблемы физики использовали не только эффект шепчущей галереи, но и специальный буферный слой из нитрида алюминия и нитрида алюминия с галлием, состав которого постепенно меняется по толщине материала. Такая прослойка компенсирует механические напряжения между слоями и снижает утечку излучения.
Эксперименты с прототипами подтвердили, что новые микролазеры эффективны даже при размерах в несколько микрометров и не требуют охлаждения. Наталья Крыжановская, руководитель Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ, отметила, что в будущем такие устройства позволят создавать более компактные и энергоэффективные оптоэлектронные приборы.
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В прошлом году в России наметили запуск «Царь-лазера» на 2025 год.
Между тем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, беспилотники оказались сильнее даже боевых лазеров.