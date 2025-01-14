Российские физики впервые в мире решили сломать ядро атома

Ученые из России планируют создать установку для разрушения атомного ядра к 2030 году

Tекст: Вера Басилая

Физики из закрытого города Сарова готовятся к революционному научному прорыву. В этом городе был создан Национальный центр физики и математики (НЦФМ), где к 2030 году планируется завершение строительства установки, способной разрушить ядро атома. По словам Сергеева, физики собираются создать «источник комптоновского излучения», что позволит использовать фотоны в качестве резонансного возбудителя для разрушения атомного ядра, передает в «Газета.Ru».

Сергеев объяснил, что в ядре атома существуют резонансные частоты, подобные колебаниям маятника. Изучив эти частоты, ученые надеются разрушить ядро, добавляя разрушительную энергию резонансной световой волны гамма-диапазона. Это станет уникальным достижением, поскольку до сих пор никому не удалось сломать ядро атома таким образом.

В рамках НЦФМ также планируется работа с нейтронами и исследование их кваркового состава. Если удастся осуществить деконфайнмент кварков, это может привести к появлению грандиозного источника энергии. Академик отметил, что в гипотетическом примере с кварками дефект массы может быть значительно выше, чем в обычной реакции деления ядер на АЭС.

Кроме того, в Сарове строится лазер XCELS для исследования вакуума и создания антивещества. Сергеев пояснил, что с помощью этого лазера, обладающего экзаватной мощностью, ученые смогут моделировать космологические явления, произошедшие 14 млрд лет назад. Ученый подчеркнул, что лазер позволит разрушить квантовый вакуум, который, возможно, не пуст, а содержит виртуальные частицы. Даже на уровне 100 петаватт исследователи ожидают увидеть эффекты «кипячения» вакуума.

Ранее специалисты из Новосибирска разработали модель движения частиц для будущего коллайдера «Супер С-тау фабрика», в рамках которой исследовали влияние различных газовых смесей на качество измерения траекторий частиц.