Российские физики создали модель движения частиц для «Супер С-тау фабрики»

Физики разработали модель движения частиц в коллайдере «Супер С-тау фабрика»

Специалисты Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского государственного университета разработали модель движения частиц для будущего электрон-позитронного коллайдера нового поколения «Супер С-тау фабрика», сообщает ИЯФ СО РАН. Коллайдер планируется построить в Сарове Нижегородской области, и он будет изучать частицы, содержащие очарованные кварки и тау-лептоны.

В рамках этой работы ученые провели моделирование поведения электронов в различных газовых смесях для трекинговой системы коллайдера. Выбор газовой смеси критически важен для измерения траекторий частиц, рожденных после столкновения электронов и позитронов. Аспирант НГУ Виджаянанд Куттикатту Вадакеппатту из Индии провел исследования более чем 25 газовых аргоновых смесей и выбрал две, которые отвечают требованиям экспериментов.

Для подтверждения результатов моделирования планируется тестирование прототипа время-проекционной камеры, которая разрабатывается в ИЯФ. Реализация проекта «Супер С-тау фабрика» позволит России занять лидирующие позиции в изучении элементарных частиц, так как в мире сейчас не существует аналогичных установок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин летом этого года в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA. Коллайдер тяжелых ионов NICA (Nuclotron based Ion Collider Facility) является предметом гордости для России, и проект будет завершен, как заявил президент на встрече с учеными.

Ранее ученые Института ядерной физики СО РАН планируют в течение трех лет создать проект встречного электрон-позитронного коллайдера (ВЭПП-6) для поиска новых форм материи, стоимость которого оценивается в 23 млрд рублей.