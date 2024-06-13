Путин назвал коллайдер NICA гордостью России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Да, это предмет гордости. Уверен, что до конца это доведем», – сказал глава государства, отвечая на реплики ученых о масштабах проекта, передает ТАСС.

Ускорительный комплекс направлен на воссоздание и исследование в лаборатории ядерной материи в экстремальных условиях, возникавших на ранних стадиях эволюции Вселенной.

Напомним, Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.