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В России разработали коллайдер за 23 млрд рублей
ИЯФ: Создание в России коллайдера для поиска новых форм материи оценивается в 23 млрд рублей
Ученые Института ядерной физики СО РАН планируют в течение трех лет создать проект встречного электрон-позитронного коллайдера (ВЭПП-6) для поиска новых форм материи, его стоимость оценивается в 23 млрд рублей, сообщил замдиректора Института ядерной физики им. Г.И. Будкера (ИЯФ) СО РАН по науке Евгений Левичев.
По его словам, изучается возможность создания в ИЯФе коллайдера на промежуточных энергиях, планируется сделать его сделать как можно более дешевым и использовать собственную инфраструктуру, передает ТАСС.
По словам Левичева, реализация проекта будет вдвое дешевле синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов», стоимость которого составляет 47,3 млрд рублей. Он добавил, что энергия пучка коллайдера будет достигать от 1 до 2,2 гигаэлектронвольт.
Замдиректора ИЯФ СО РАН Иван Логашенко пояснил, что ВЭПП-6 позволит обнаружить в том числе легкие кварки (фундаментальные составляющие материи) и частицы, которые могут состоять из одних глюонов (элементарных частиц, переносчиков сильного взаимодействия).
Напомним, ЦЕРН, на территории которой находится Большой адронный коллайдер, с 30 ноября решил прекратить сотрудничество со специалистами, которые имеют связи с Россией
Ранее директор института Павел Логачев сообщил, что Новосибирский Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН планирует в 2027-2028 годах запустить ускорительный комплекс «Супер С-Тау фабрика», продемонстрированный президенту Владимиру Путину на форуме «Технопром».