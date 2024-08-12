Названы сроки начала работы «Царь-лазера» в России

Директор ядерного центра Костюков: «Царь-лазер» полностью заработает в России через пять лет

Tекст: Дарья Григоренко

Костюков рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о последних достижениях в создании самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М, которую часто называют «Царь-лазером». По его словам, ученые уже завершили первый этап проекта и приступили к детальной проработке технических и финансовых вопросов, необходимых для вывода установки на полную мощность, передает РИА «Новости».

«Мы отработали все ключевые технологии, подтвердили работоспособность физической модели и запустили первую очередь инженерных систем», – подчеркнул Костюков в интервью телеканалу. Он выразил уверенность, что в ближайшие 4-5 лет установка будет полностью готова к проведению научных экспериментов.

Ученый отметил, что возможности «Царь-лазера» открывают новые перспективы для фундаментальной науки. С его помощью планируется проводить исследования в области управляемого термоядерного синтеза, которые могут привести к созданию практически неисчерпаемого источника энергии. Кроме того, установка позволит изучать свойства вещества в экстремальных условиях, что имеет большое значение для различных областей науки и техники.

Костюков также упомянул о более экзотических потенциальных применениях «Царь-лазера», таких как разработка методов защиты Земли от астероидов.