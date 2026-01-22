Армия США показала облегченный танк Abrams с гибридным двигателем

«Калашников» создал автомат АК-12К для штурмовиков за полгода

Tекст: Елизавета Шишкова

АК-12К был спроектирован и запущен в производство концерном «Калашников» всего за полгода, передает ТАСС. Генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил, что автомат был создан на основе обратной связи и пожеланий военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

По его словам, недавно заказчик одобрил производство и поставки новой компактной версии автомата для штурмовых подразделений. Лушников подчеркнул, что штурмовикам, работающим в условиях плотной городской застройки, требуется компактное и эффективное вооружение.

Он отметил: «Совсем недавно мы представили заказчику и получили от него положительное решение о начале производства и поставок компактной версии автомата АК-12, так называемого автомата АК-12К. Это штурмовой автомат. Штурмовикам для работы в условиях плотной городской застройки необходимо эффективное компактное изделие. И мы в кратчайшие сроки – за полгода – сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска».

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» представит барражирующие боеприпасы «Куб-2Э» и «Куб-10Э» на выставке UMEX 2026 в ОАЭ.

Концерн «Калашников» в 2025 году выполнил поставки 9-миллиметровых пистолетов Лебедева компактного типа для российских силовых ведомств.

Компания завершила отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина и планирует существенно нарастить их производство в 2026 году.