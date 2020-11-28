Британцам запретили задерживаться в ресторанах после еды

Посетители пабов и ресторанов в Великобритании со 2 декабря обязаны покинуть заведение сразу после завершения приема пищи, им будет запрещено задерживаться для продолжения распития алкоголя, следует из заявления официального представителя канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.

«Мы ясно дали понять, что на втором уровне ограничительных мер вы, заказывая алкоголь, должны будете заказать основное блюдо и согласно правилам, когда прием пищи станет окончен, вы должны будете уйти [из заведения]», – приводит слова представителя канцелярии Джонсона ТАСС.

В сентябре премьер Британии сообщил, что в Соединенном Королевстве началась вторая волна пандемии. Позже он предупредил, что власти готовы прибегнуть к крайним мерам вплоть до огромных штрафов и применения армии, чтобы заставить людей соблюдать ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

В конце октября Джонсон объявил о введении в Великобритании общенационального карантина. Он отметил, что «вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий научных советников».

С 3 декабря локдаун в Англии решили заменить новой трехуровневой системой ограничений. При этом власти Великобритании задумались о введении «ковидных» паспортов.