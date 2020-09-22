Джонсон обратился к британцам в связи с угрозой второй волны пандемии

Лишь четкое соблюдение введенных в Великобритании ограничений для борьбы с распространением вызываемого новым коронавирусом заболевания позволит избежать второго национального карантина, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, призвав граждан к дисциплине и здравому смыслу.

«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не вернуться к тому, что было», – приводит слова главы британского правительства ТАСС.

«(...) Если люди не будут следовать установленным правилам, то тогда мы оставим за собой право пойти еще дальше», – предупредил премьер-министр Соединенного Королевства, не исключив, что властям «придется прибегнуть к более жестким мерам позже».

Джонсон подчеркнул, что власти готовы прибегнуть к крайним мерам вплоть до огромных штрафов и применения армии, чтобы заставить людей соблюдать правила. «Мы должны подавить вирус сейчас. И для того меньшинства, которое может продолжить нарушать правила, мы будем обеспечивать выполнение этих правил при помощи более жестких штрафов, которые могут достичь 10 тыс. фунтов (около 970 тыс. рублей), мы направим больше полицейских на улицы и, если будет необходимо, используем армию для оказания поддержки [полиции]», – пообещал премьер.

Выступая во вторник в Палате общин парламента, Джонсон объявил о введении на полгода новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. Они в основном коснутся часов работы баров, пабов и ресторанов, правил ношения масок и проведения общественных мероприятий. Джонсон также объявил, что с 1 октября в Великобритании вопреки ранее разработанным планам не возобновится проведение спортивных соревнований со зрителями на трибунах, а также выставок и конференций.

Ранее во вторник власти Великобритании рекомендовали подданным Соединенного Королевства работать из дома.

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