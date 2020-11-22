Британские власти задумались о введении «ковидных» паспортов

В Великобритании рассматривают возможность введения «ковидных» паспортов для вакцинированных от коронавируса. Решение об этом может объявить в парламенте уже в понедельник премьер-министр королевства Борис Джонсон.

«Ковидные» паспорта дадут вакцинировавшимся подданным более свободно перемещаться по стране в отличие от тех, кто отказался от вакцинации, передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

Также ожидается, что Джонсон объявит об окончании со 2 декабря в Англии национального карантина. Как пишет источник, в конце декабря британцам разрешат собираться небольшими компаниями, чтобы отпраздновать Рождество, но после этого жесткие ограничения будут возвращены и продлятся до начала весны – тогда начнется массовая вакцинация.

С начала пандемии в Британии коронавирусом заболели 1,49 млн человек, из них умерли более 54 тыс. – это самый высокий показатель в Европе.

В Англии в период с января по октябрь вследствие пандемии COVID-19 была зафиксирована самая высокая за последние десять лет смертность.

Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. В свою очередь эксперт, член совета по науке при правительстве Эндрю Хайвард заявил, что власти Великобритании в связи с распространением COVID-19 должны были ввести карантин гораздо раньше, задержка может привести к тысячным смертям.