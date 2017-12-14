Пьяные британские офицеры подрались с латвийской полицией

В Риге три пьяных офицера британской армии подрались с сотрудниками местной полиции.

Одного из военных задержали, для усмирения другого полицейским пришлось применить перцовый газ, передает Delfi. Инцидент произошел во вторник.

«Им было сказано не совершать глупых поступков, но они действовали глупо», – заявил источник Sunday Times в минобороны Великобритании.

Британская сторона сочла драку с латвийской полицией возмутительной, но «не хотела бы, чтобы эта история развернулась в неправильную сторону». «Нужно признать: люди совершают ошибки», – добавил собеседник.

Офицеры британских ВС находятся в Латвии в составе контингента войск НАТО. Один из них служит в 19-м Королевском артиллерийском полку, двое других – в 4-м Королевском артиллерийском полку.

Все трое военнослужащих задержаны и доставлены в свои воинские части сотрудниками военной полиции Латвии и Канады. Сообщается, что их ожидают дисциплинарные взыскания со стороны командования. Представитель минобороны Британии заявил, что сейчас идет расследование обстоятельств случившегося.

В феврале подобный случай произошел в Литве, где пьяные военные НАТО устроили драку с полицией.

Напомним, ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашения с США, согласно которому американские военные, служащие в этих балтийских странах, будут иметь юридическую неприкосновенность. Их также планируют освободить от уплаты налогов. Кроме того, для них будут организованы специальные магазины с выгодными ценами, в которых будут продаваться алкоголь и продукты питания. Документы вступят в силу после ратификации в парламентах.