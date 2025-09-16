На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
Российские легкоатлеты заработали 17 млн рублей за три дня на чемпионате в Токио
В первые три дня чемпионата мира по легкой атлетике отечественные спортсмены получили более 17 млн рублей поощрений по специальной системе ВФЛА.
Российские легкоатлеты, пропустившие чемпионат мира в Токио, получили за первые три дня соревнований более 17 млн рублей, передает ТАСС.
Призовые выплачивает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по специальному положению, утвержденному исполкомом организации 6 августа. Оно распространяется на ряд профессиональных турниров, организованных в России и на официальные международные состязания, прошедшие с весны по лето 2025 года.
Выплаты полагаются спортсменам, добившимся результатов, сопоставимых с итогами чемпионата мира в Токио – речь идет о результатах на уровне первых пяти мест мирового первенства.
Так, призовые составляют от 1,5 млн до 150 тыс. рублей в зависимости от показанного результата. В частности, Александр Гарин, Александр Городсков и Сергей Шарыпов в спортивной ходьбе на 35 километров превзошли время чемпиона мира, а еще 13 российских легкоатлетов добились аналогичных успехов в других дисциплинах.
В пресс-службе ВФЛА подтвердили, что «все, что соответствует положению, безусловно, будет реализовано в установленном этим положением порядке». Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 21 сентября.
В пресс-службе ВФЛА подтвердили, что «все, что соответствует положению, безусловно, будет реализовано в установленном этим положением порядке». Чемпионат мира по легкой атлетике завершится 21 сентября.