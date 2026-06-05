Путин поддержал позицию «Единой России» по «упрощенке» для малого и среднего бизнеса

Tекст: Валерия Городецкая

«С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 млн рублей», – заявил Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает «Единая Россия» в Max.

Изначально предполагалось, что в следующем году показатель снизится до 15 млн рублей, а еще через год – до десяти миллионов. Президент отметил, что данный вопрос подробно обсуждался с представителями бизнес-сообщества и правительством.

«Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. [Аплодисменты] Так и знал, что в этом месте будет реакция! Зафиксировать его сегодня на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше», — отметил президент.

Путин поручил кабинету министров совместно с депутатами Государственной думы подготовить необходимые поправки в законодательство

Ранее представители партии «Единая Россия» выступили за смягчение налоговых условий для небольших компаний.

В прошлом году Госдума одобрила поэтапное снижение порога выручки для уплаты НДС предпринимателями.

Изначально Министерство финансов предлагало одномоментно опустить этот лимит до 10 млн рублей.