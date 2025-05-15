Суд вынес приговор двум членам ИГ за подготовку подрыва суда в Пятигорске

Tекст: Валерия Городецкая

Два члена запрещенной в России организации «Исламское государство*» получили длительные сроки лишения свободы за подготовку террористического акта, передает ТАСС. По данным суда, Мухамаджон Тилоев приговорен к 18 годам лишения свободы, Дилшод Каландаров – к 17 годам.

По информации суда, 10 января 2024 года неустановленный руководитель ИГ и подсудимые совместно приняли решение осуществить теракт. Они планировали взорвать здание городского суда Пятигорска.

Ранее блогер Нурмухамад Шарипов (Xafizz.01) получил 12 лет тюрьмы и колонии по делу против членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые собирались взорвать здание ФСБ на Лубянке.