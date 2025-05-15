Действия Эстонии необходимо рассматривать как целенаправленную и согласованную с союзниками по НАТО деятельность по разжиганию прямого военного конфликта. Новейшая история эстонско-российских отношений показывает незаурядные способности Эстонии в подобных провокациях.0 комментариев
Суд вынес приговор двум членам ИГ за подготовку подрыва суда в Пятигорске
Южный окружной военный суд вынес приговор участникам запрещенной организации, планировавшим теракт против городского суда Пятигорска в начале 2024 года.
Два члена запрещенной в России организации «Исламское государство*» получили длительные сроки лишения свободы за подготовку террористического акта, передает ТАСС. По данным суда, Мухамаджон Тилоев приговорен к 18 годам лишения свободы, Дилшод Каландаров – к 17 годам.
По информации суда, 10 января 2024 года неустановленный руководитель ИГ и подсудимые совместно приняли решение осуществить теракт. Они планировали взорвать здание городского суда Пятигорска.
Ранее блогер Нурмухамад Шарипов (Xafizz.01) получил 12 лет тюрьмы и колонии по делу против членов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые собирались взорвать здание ФСБ на Лубянке.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ