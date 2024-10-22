Блогер Xafizz.01 осужден на 12 лет колонии по делу о попытке теракта на Лубянке

Суд приговорил блогера Xafizz.01 к 12 годам по делу о попытке подрыва здания ФСБ в Москве

Tекст: Антон Антонов

Шарипов – уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство. Он известен в Сети как Xafizz.01. Шарипов полностью признал вину, активно способствовал раскрытию преступлений и изобличению участников террористической группы, передает ТАСС.

Сообщается, что Шарипов усвоил экстремистскую идеологию в одной из московских мечетей. Это привело к его вовлечению в террористическую деятельность на территории России. Он поддерживал связи с другими участниками и распространял радикальные идеи среди своих последователей.

Шарипов был задержан сотрудниками ФСБ в мае 2023 года в аэропорту Шереметьево. В социальных сетях он позиционировал себя как исламский ученый, что помогло ему вовлекать новых участников в террористическую деятельность.

Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшиеся девять лет в колонии строгого режима. В срок отбытия наказания 22-летнему Шарипову будет зачтено время, проведенное в СИЗО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семеро фигурантов этого дела ранее уже получили сроки от 16 до 22 лет колонии строгого режима. Террористы хотели взорвать здание ФСБ, расстрелять прохожих и закидать гранатами близлежащие здания.