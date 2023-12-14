Приговорены обвиняемые в попытке подрыва здания ФСБ в Москве

Обвиняемые в попытке подрыва здания ФСБ в Москве получили от 16 до 22 лет колонии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС из зала суда, в зависимости от роли и участия подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных шестью статьями УК России.

Как говорится в приговоре, по совокупности преступлений и путем частичного сложения наказаний назначить Манучехру Буриеву 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Абдукодиру Тоирову – 17 лет, Абдумалику Самиеву –17 лет и Раджабали Буриеву – 16 лет колонии строгого режима, Самандару Тошмуродову – 20 лет, Гаджимураду Гасаналиеву –19 лет.

Ранее пятеро из шести фигурантов дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке не признали свою вину.

Напомним, в конце октября Второй Западный окружной военный суд в Москве начал слушание уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ* (международная террористическая организация «Исламское государство*», запрещена в России), планировавшим взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году.