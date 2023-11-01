Обвиняемые в подготовке теракта в здании ФСБ на Лубянке не признали вину в суде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сегодня состоялось первое слушание коллегией из трех судей дела по существу, передает РИА «Новости». На скамье подсудимых Манучехр Буриев, Раджабали Буриев, Абдумалик Самиев, Гаджимурад Гасаналиев, Самандар Тошмуродов и Абдукодир Тоиров. По версии следствия, все они являются участниками «Исламского государства*»*.

«Мой подзащитный частично признает вину – в той части, где он был зафиксирован на видеосъемке», – заявила адвокат Буриева, не пояснив, что именно запечатлено на видео.

Остальные вину не признали.

По словам прокурора Светланы Тарасовой, Буриев получил от некоего Абу Джихада указания «о необходимости совершения террористического акта в значимый для граждан России день 1 мая 2022 года по адресу: город Москва улица Большая Лубянка, дом 2».

Как следует из материалов дела, фигуранты планировали взорвать самодельное взрывное устройство в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке и открыть огонь по прохожим, их целью было вынудить Россию прекратить борьбу с ИГ в Сирии.

Ранее Второй Западный окружной военный суд в Москве начал слушание уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ* (международная террористическая организация «Исламское государство*», запрещена в России), планировавшим взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году, сообщили в правоохранительных органах.