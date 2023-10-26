Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
В Москве начался суд над планировавшими взорвать здание ФСБ на Лубянке
Суд: Фигурантам дела о покушении на теракт в здании ФСБ на Лубянке грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
Второй Западный окружной военный суд в Москве начал слушание уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ* (международная террористическая организация «Исламское государство*», запрещена в России), планировавшим взорвать здание ФСБ на Лубянке в 2022 году, сообщили в правоохранительных органах.
Известно, что с марта по апрель прошлого года боевики создали террористическое сообщество под патронажем группировок, связанных с запрещенной в России организацией ИГИЛ*, основным требованием которых было приведение смертника со взрывным устройством в здании на Лубянке, передает ТАСС.
«Участники группы были задержаны и арестованы, а в настоящее время их дело направлено для рассмотрения по существу в военный суд в Москве», – рассказали в правоохранительных органах.
Также в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда подтвердили поступление уголовного дела, добавив, что до начала процесса защитник одного из фигурантов просил суд вернуть уголовное дело прокурору на доследование для перевода на таджикский язык. По словам представителя гособвинения, таким образом защита и сами подсудимые пытаются «заволокитить это дело».
Однако всем подсудимым для ознакомления было предоставлено обвинительное заключение на таджикском языке, а следующее заседание, на котором гособвинение планирует огласить обвинительное заключение, назначено на 1 ноября.
Ранее ФСБ задержала планировавшего взорвать бомбу в Ставропольском крае сторонника ИГ. В апреле ФСБ выявила одного из руководителей ИГ, намеревавшегося устроить теракты в Московской области и в Новосибирске.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ