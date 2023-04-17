ФСБ задержала планировавшего теракты в Подмосковье и Новосибирске главаря ИГ

ФСБ выявила одного из руководителей ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация), планировавшего террористические акты в Московской области и в Новосибирске, сообщили в управлении ФСБ по Москве и области.

Подозреваемым оказался гражданин Таджикистана Назаров Т.М. 1989 года рождения, ведомство считает его одним из главарей ИГИЛ*, передает ТАСС.

По версии следствия, Назаров создал террористическую ячейку, чтобы устраивать теракты и диверсии в Московском регионе и в Новосибирске. Для этих целей он намеревался использовать самодельные взрывные устройства. Такие взрывы он планировал проводить в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД.

Подозреваемый занимался вербовкой среди граждан Таджикистана, он также незаконно изготавливал, закупал и хранил взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, указали в спецслужбе.

Мужчину удалось задержать при взаимодействии с иностранными партнерами ФСБ, его задержали в Сирии, после чего доставили в Россию. Входивших в состав ячейки террористов также задержали и привлекли к уголовной ответственности. Следствие собрало исчерпывающие доказательства виновности Назарова, подчеркнули в ведомстве.

Во 2-м Западном окружном военном суде Назарова признали виновным в совершении 21 преступления по статьям «Организация и участие в террористической деятельности», «Незаконные приобретение, хранение или ношения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств».

Его приговорили к пожизненному лишению свободы и штрафу в 1,5 млн рублей.

Ранее сторонника ИГ осудили на 19 лет колонии строгого режима за подготовку теракта в одном из судов Московского региона.